Senado avala reforma para crear ley general contra feminicidio

Con el voto unánime de 109 legisladores, el pleno del Senado avaló la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de crear la primera Ley General contra el Feminicidio.

Desde la tribuna del Senado, legisladoras y legisladores coincidieron en la necesidad de que se ponga un alto al feminicidio, no sólo con el castigo correspondientes, sino con la atención de las secuelas que deja, como menores de edad huérfanos y se trabaje por la prevención.

La reforma constitucional fue enviada a la Cámara de Diputados, a fin de que la avale y la envíe a los Congresos estatales. Una vez que la avalen al menos 17 Congresos estatales, el Congreso de la Unión estará listo para crear la primera Ley General contra el Feminicidio.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que acompañó esta reforma constitucional, la Ley General establecerá las “bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”.

La nueva legislación cntendrá “un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños, y fortalecer la coordinación de Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia”.

Añade que la legislación general incluirá “la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos.

“Por ello, el Estado tiene un deber reforzado de protección, que implica garantizar: atención integral; acceso a servicios de salud física y mental; acompañamiento psicológico; acceso a educación, y mecanismos de reparación integral del daño”, detalla.

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