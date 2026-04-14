UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste; detecta lavado de dinero y evasión fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una red financiera vinculada al Cártel del Noreste (CDN) que operaba a través de casinos en Tamaulipas, en coordinación directa con autoridades de Estados Unidos.

El golpe ocurre tras las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), que incluyeron a personas físicas y empresas del sector de apuestas por su presunta participación en lavado de dinero, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Casinos bajo sospecha: dinero, triangulación y efectivo irregular

La UIF detectó una estructura empresarial que operaba múltiples establecimientos de apuestas bajo un mismo esquema corporativo, con movimientos financieros atípicos. Tras el análisis financiero, fiscal y corporativo a los seis sujetos sancionados por Estados Unidos (tres personas físicas y tres personas morales) se detectaron:

Transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo.

Inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados.

Uso intensivo de efectivo sin respaldo en la actividad económica.

Posibles esquemas de evasión fiscal.

Además, se identificaron patrones típicos de lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos, considerado altamente vulnerable por el manejo de grandes cantidades de efectivo.

Denuncias ante la FGR y suspensión de operaciones

Ante estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De forma paralela, se dio aviso a la Secretaría de Gobernación (Segob) para proceder con la suspensión de actividades de los casinos identificados, con el objetivo de frenar el flujo de recursos ilícitos.

EU exhibe la red criminal del Cártel del Noreste

Las acciones de la Secretaría de Hacienda se dan en línea con las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos, que evidenciaron cómo el Cártel del Noreste utiliza negocios aparentemente legales para operar.

Las autoridades estadunidenses señalaron que casinos en Tamaulipas eran utilizados para:

Lavar dinero del narcotráfico

Almacenar drogas como fentanilo

Operar actividades criminales bajo fachada legal

Además, se identificó a abogados y activistas como facilitadores de la estructura del cártel, permitiendo incluso que líderes criminales mantuvieran control operativo desde prisión. Entre los sancionados por Washington se encuentra el exabogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, quien es señalado de haber actuado como intermediario entre el líder encarcelado y miembros activos del cártel .

¿Quiénes son los sancionados por EU?

Además de Juan Pablo Penilla, quien fue el abogado de El Z-40, las autoridades de Estados Unidos también sancionaron a:

Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty , señalado como responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo.

, señalado como responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo. Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Casino Centenario, utilizado como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así pcomo para lavar dinero.

CAMSA, por dar apoyo financiero, material, tecnológico o bienes o servicios al casino Centenario.

Diamante Casino, propiedad de CAMSA.

El Cártel del Noreste y su poder en la frontera

El Cártel del Noreste tiene su base principal en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y cuyas principales actividades son el tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína, además del tráfico de migrantes y el secuestro y asesinato de personas en ambo lados de la frontera.

"Con un bastión en Nuevo Laredo, el Cártel del Noreste utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la región para controlar las rutas del narcotráfico y el tráfico de personas, sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar a empresas locales y envíos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en ese país", destaca el Departamento del Tesoro.

El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos declaró al Cártel del Noreste como una organización terrorista extranjera.

vjcm