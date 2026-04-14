IMSS proyecta 25 obras hospitalarias en todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra en la mayor etapa de crecimiento hospitalario de su historia reciente, afirmó su director general Zoé Robledo.

Lo anterior, es resultado, dijo, de que en el próximo mes de junio, habrá 25 obras hospitalarias en diversas entidades del país, “con un planteamiento que apuesta en las inversiones públicas desde el gobierno federal, sin comprometer el futuro financiero de este organismo”.

Durante la inauguración de la Octava Reunión Regional Occidente 2026, que se realiza en Morelia, Michoacán, Robledo Aburto, destacó que algunos de estos hospitales ya iniciaron operaciones, como en Campeche, Guanajuato y Sonora.

Agregó que entre otras obras en desarrollo se encuentran en diversas ciudades en Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Coahuila, Morelos, Estado de México, Sinaloa Oaxaca y Tlaxcala, entre otras entidades.

Afirmó que estas inversiones en infraestructura son posibles por las políticas que impulsa el gobierno federal como el aumento al salario mínimo, que incide en un incremento en el salario base de cotización y genera mayores ingresos al Seguro Social.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ES FUNDAMENTAL PARA EL IMSS

Zoé Robledo enfatizó que es importante mantener una planeación estratégica basada en las necesidades reales de los servicios, así como una inversión sostenida, “pero ejercida de manera íntegra y eficiente, que permita priorizar la asignación de recursos humanos y mejorar la calidad y percepción de la atención”.

El director general del Seguro Social, reiteró que la medición del desempeño debe traducirse en una mejora perceptible para los derechohabientes, con cero tolerancia a desviaciones en el ejercicio del gasto para consolidar una institución fortalecida y sostenible.