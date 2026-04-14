La Familia Michoacana estaría detrás de secuestro de alcalde de Taxco y su padre: García Harfuch

La privación de la libertad del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, estaría vinculado con el grupo criminal La Familia Michoacana, de acuerdo con las primeras líneas de investigación tras su localización con vida en el Estado de México.

"Todo indica que es La Familia Michoacana", dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre qué grupo estaría detrás del rapto del alcalde y de su padre, quienes finalmente fueron localizados con vida tras un fuerte despliegue por parte de autoridades federales y estatales de Guerrero y el Estado de México.

El alcalde de Taxco y su padre fueron secuestrados con días de diferencia. Especial

Cronología del caso: desaparición y hallazgo

El pasado 11 de abril, el padre del alcalde, Juan Vega Arredondo, fue reportado como desaparecido, sin que existiera en ese momento alguna exigencia económica por su liberación, detalló García Harfuch.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue interceptado mientras circulaba sobre la carretera Taxco-Cuernavaca. Un día después, el 12 de abril, su vehículo fue localizado por las autoridades, lo que encendió las alertas.

Tras confirmarse la desaparición, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, emprendió una búsqueda por cuenta propia; sin embargo, también fue reportado como no localizado en las próximas 24 horas.

El alcalde de Taxco emprendió una búsqueda propia de su padre, que había sido secuestrado el 11 de abril. Especial

Operativo y localización en el Estado de México

Ante la doble desaparición, fuerzas federales activaron un operativo coordinado tras haberse comunicado con la gobernadora Evelyn Salgado y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que los esfuerzos se enfocaron en la zona limítrofe entre Guerrero y el Estado de México, donde había indicios de su posible ubicación.

Fue en esa región donde finalmente ambas víctimas fueron localizadas con vida. De acuerdo con el secretario de Seguridad, el alcalde de Taxco y su padre fueron liberados en territorio mexiquense y quedaron bajo resguardo de la policía estatal, y posteriormente fueron trasladados vía aérea hacia Iguala, Guerrero, para corroborar su estado de salud y tomar sus declaraciones para incluirlas en la carpeta de investigación.

García Harfuch detalló que el despliegue de personal fue por tierra y aire y en el operativo de búsqueda participaron elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de corporaciones de Guerrero y el Estado de México y fue tras labores de inteligencia que identificaron posibles rutas hacia el Estado de México en donde finalmente fueron localizados.

Operativo de búsqueda del alcalde de Taxco y su padre. Ángel Galeana

La pista de La Familia Michoacana

Las investigaciones apuntan a la posible participación de La Familia Michoacana, grupo delictivo con fuerte presencia en la región. El secretario de Seguridad señaló que existen antecedentes directos que vinculan al alcalde con amenazas de esta organización criminal, incluyendo la aparición de al menos dos mantas en su contra: una colocada este año y otra el año pasado.

Este contexto refuerza la principal línea de investigación, que busca esclarecer si la doble privación de la libertad fue una acción directa del grupo criminal como mecanismo de presión o represalia.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para confirmar plenamente la autoría y determinar las circunstancias exactas del secuestro y liberación.

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