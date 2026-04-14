Coiba, la cuna del Tiburón Limón, panameño por nacimiento, con distribución en México

El reciente descubrimiento en el Parque Nacional Coiba, sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, al suroeste de Panamá, de la presencia del Tiburón Limón (Negaprion brevirostris), y la identificación de un área de crianza, podría redefinir el papel de esta reserva insular como un centro de origen de la vida marina.

El hallazgo, que tiene como sustento análisis genéticos y morfológicos, amplía la distribución conocida del Tiburón Limón en el Océano Pacífico, además de que identifica al estuario de Boca Grande como una área de cunero, refugio y guardería activa de la especie.

El estudio encabezado por un equipo de científicos panameños liderados por el doctor Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de la Estación Científica Coiba, confirma por primera vez la presencia del Tiburón Limón, en las aguas del Parque Nacional Coiba, uno de los ecosistemas marinos más importantes de Centroamérica.

El Tiburón Limón, que puede alcanzar una longitud de hasta tres metros, con dos grandes aletas dorsales del mismo tamaño, tiene un gran valor para la salud de los océanos, ya que actúa como depredador tope que regula las poblaciones de peces en manglares y arrecifes.

La especie que es reconocida por su gran interacción social, al formar grupos por edades para protegerse, cazar y aprender, debe su nombre a que a ciertas profundidades, la reacción de la luz con el agua le otorga una apariencia bronceada y amarillenta, al igual que la cáscara de un limón.

En México, el Tiburón Limón habita en el Océano Atlántico, Mar Caribe y partes del Océano Pacífico; se le puede observar comúnmente en los manglares de la Laguna de Yalahau y la Bahía del Espíritu Santo en Quintana Roo.

Resultados

Durante la investigación en el Parque Nacional Coiba en Panamá, se lograron documentar seis individuos juveniles en diferentes momentos de 2025 dentro del sitio, en un entorno dominado por manglares y gradientes de salinidad.

"La presencia recurrente de ejemplares en etapa temprana de vida -conocidos como young-of-the-year- constituye evidencia científica sólida de que el área funciona como vivero natural para la especie", destacaron los expertos.

El biólogo marino Edgardo Díaz-Ferguson, subrayó que las hembras están llegando al estuario de Boca Grande, porque encuentran condiciones óptimas para parir y proteger a sus crías.

"El descubrimiento fue inicialmente inesperado. Morfológicamente parecía un Tiburón Limón, pero no había registros en la zona. Fue necesario confirmar con ADN”, reveló.

El análisis genético mostró coincidencias superiores al 99 por ciento con secuencias de referencia internacionales, eliminando cualquier duda sobre la identidad de la especie.

El hallazgo forma parte de una investigación más amplia sobre la salud de los estuarios panameños, basada en el análisis de variables fisicoquímicas y biológicas, incluyendo la presencia de depredadores como indicadores de calidad ambiental.

En este sentido, la presencia del Tiburón Limón en el Parque Nacional Coiba amplía el inventario de especies de la reserva natural y refuerza su condición como uno de los ambientes más prístinos de Panamá.

Asimismo, este hito de la conservación tiene implicaciones que trascienden las fronteras de Panamá, ya que hasta ahora, la evidencia científica sobre la distribución del Tiburón Limón en el Pacífico Tropical Oriental era limitada, particularmente en entornos insulares.

El nuevo registro abre también la puerta a preguntas clave sobre conectividad ecológica y patrones de migración: ¿Es Coiba una fuente de individuos que se dispersan hacia otras regiones del Pacífico?, ¿Existe filopatría, es decir, retorno de hembras al mismo sitio para reproducirse?, ¿Se trata de una población local o parte de una red más amplia en Centroamérica?

El equipo de investigadores planea avanzar en estudios de marcaje y análisis genético comparativo para poder responder estas cruciales interrogantes.