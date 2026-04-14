Dan prisión preventiva a maestro de música por abuso sexual infantil agravado

Un juez de control de Jalisco dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Martín “N”, maestro de música, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2018 en el interior de la Casa de la Cultura en el municipio de Etzatlán, Jalisco.

El imputado, quien se desempeñaba como maestro de música, presuntamente aprovechó el horario de recreo para realizar tocamientos de índole sexual contra la víctima, cesando la agresión únicamente ante la presencia de otros estudiantes.

Tras la denuncia formal, el agente del Ministerio Público con sede en Ahualulco de Mercado judicializó y presentó ante el órgano jurisdiccional datos de prueba suficientes para que se resolviera la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Como medida cautelar, solicitada por esta representación social, el órgano jurisdiccional dictó prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año.

Además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Vinculan a dos hombres por abuso sexual infantil

Dos hombres fueron vinculados a proceso como probables responsables de abuso sexual infantil agravados, en hechos distintos ocurridos en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

En ambos casos, las indagatorias confirmaron que los presuntos agresores formaban parte del núcleo familiar o círculo cercano de las víctimas, al parecer aprovechando la confianza para cometer los abusos.

Tras las denuncias interpuestas, agentes del Ministerio Público integraron los datos de prueba y solicitaron a los jueces de control mandatos judiciales contra José de Jesús “N” y Gerardo Antonio “N”. Una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión por las y los Policías de Investigación, ambos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que determinó su vinculación a proceso.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público para garantizar el adecuado avance del proceso, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa para ambos señalados: en el caso de José de Jesús “N”, la medida es por lo que dure el proceso, mientras que en el asunto de Gerardo Antonio “N”, se fijó por la temporalidad de un año.