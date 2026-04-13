La pequeña Dulce Sofía camina gracias a una exitosa cirugía fetal realizada en el IMSS

Gracias a una cirugía fetal que le corrigió la espina bífida cuando estaba dentro del vientre materno, -hoy a sus dos años de edad-, Dulce Sofía camina, juega y lleva una vida activa.

Fueron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes lograron esta proeza, cuando María Fernanda, la madre de la bebé tenía 24 semanas de gestación.

El diagnóstico fue: mielomeningocele, la forma más grave de espina bífida, una condición que comprometía seriamente la calidad de vida de Dulce Sofía, impidiéndole caminar, por lo que su mamá decidió confiar en la cirugía intrauterina.

Actualmente, en lugar de usar una silla de ruedas, la niña tiene una vida normal, señala su madre.

Nos pusimos en manos de los doctores, de la tecnología, de Dios y pues aquí estamos, ahora mostrando un éxito para nosotros, que gracias a la cirugía fetal, Sofía está caminando.

Ahora Sofía es una niña alegre, feliz, traviesa. Le encanta jugar, le encanta el fútbol, a ella le encanta patear el balón.

La verdad estoy muy agradecida con todos los doctores, todo el IMSS. Siempre se lo he dicho al doctor Antonio Helue, él es un ángel, para nosotros es un ángel él junto con todos los médicos y pues hoy gracias a Dios vemos así a Sofía, caminando. Gracias a la cirugía fetal”, compartió María Fernanda.

¿Cómo se realiza una cirugía fetal?

Fue en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez” del Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se realizó la cirugía fetal.

Un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo hacia la mitad del embarazo, explicó Antonio Helue Mena, médico materno fetal y cirujano fetal de dicha unidad médica.

Se opera dentro del vientre de la mamá, se repara capa por capa el problema de la bebé. Y el embarazo continúa hasta que el bebé nace”, indicó.

El especialista recordó que, sin este tipo de intervención, los bebés con espina bífida enfrentan severas limitaciones.

Si la niña no hubiera sido operada dentro del útero, tendría hidrocefalia, tendría problemas neurológicos y no caminaría.

Las personas con espina bífida no pueden caminar, están en una silla de ruedas, tienen hidrocefalia y tienen muchísimas complicaciones neurológicas para aprender”, detalló.

Cabe señalar que desde el año 2020, en la UMAE de La Raza, se han realizado 50 cirugías fetales para corregir la espina bífida, informó Iván Israel Gutiérrez Gómez, especialista materno fetal.

Añadió que en cada procedimiento participan especialistas en medicina y cirugía fetal, anestesiólogos para la madre y el bebé, personal de enfermería y neurocirujanos pediátricos de esta Unidad Médica de Alta Especialidad.

Agregó que es "una cirugía en la que participa un equipo multidisciplinario, y alguien muy importante en el equipo, es el equipo de neurocirugía pediátrica, que hace la reparación de este defecto de la espaldita de los bebés”

IMSS impulsa detección temprana de anormalidades

Actualmente, el IMSS cuenta con 3 Centros de Referencia Nacional para Cirugía Fetal.

El objetivo es que todas las mujeres embarazadas que reciban el diagnóstico de que su bebé tiene una malformación congénita sean enviadas desde cualquier parte del país, para ser atendidas en forma oportuna y mejorar la salud de sus hijos.

Los Centros de Referencia Nacional para Cirugía Fetal están ubicados en:

-El Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jalisco.

-UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, “Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez” CMN La Raza, CDMX

-UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4, “Luis Castelazo Ayala”, CDMX

jcp