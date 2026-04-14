Homicidios dolosos bajaron 41% de septiembre de 2024 a marzo de 2026: SESNSP

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Maricela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de marzo de 2026.

En este contexto, la funcionaria destacó una reducción significativa en los homicidios dolosos a nivel nacional, pues de acuerdo con el informe, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026.

Los datos mostrados, representa una disminución del 41 por ciento, equivalente a 35 homicidios menos por día. Con lo anterior, la titular del SESNSP apuntó que marzo de 2026 se convirtió en el mes con la cifra más baja de homicidios en los últimos 11 años, desde 2015.

Otro dato que se resaltó desde Palacio Nacional fue que el primer trimestre de 2026 registró un promedio de 50.8 homicidios diarios, consolidándose como el periodo más bajo en más de una década.

¿Qué entidades encabezan la lista de homicidios?

En cuanto a las entidades más letales, el reporte presentado por la SESNSP señaló que siete estados concentran el 50.2 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en marzo:

Guanajuato: 9.2%

Guanajuato: 9.2% Chihuahua: 8.3%

Baja California: 8%

Morelos: 6.4%

Guerrero: 6.3%

Estado de México: 6%

Oaxaca: 5.9%

Aunado a lo anterior, la funcionaria federal reconoció que la concentración de casos en ciertas entidades exige reforzar acciones focalizadas para consolidar la reducción en todo el país.

En el caso particular de Guanajuato y Chihuahua, se explicó que las autoridades federales ya trabajan, asegurando que la tendencia nacional es positiva y que continuará siendo prioridad en la agenda de seguridad nacional.

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fdm