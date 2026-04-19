Sonora invertirá 300 millones para capacitar a sus ciudadanos en inteligencia artificial

El gobierno de Sonora invertirá 300 millones de pesos en la capacitación de la población en inteligencia artificial, como parte de una alianza estratégica con Microsoft que beneficiará a 350 mil sonorenses.

Así lo anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó que se trata de la iniciativa de profesionalización más grande del país en esta materia.

Desde Hermosillo, el mandatario explicó que el programa será implementado a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), con cursos dirigidos a docentes, estudiantes y público en general, que abarcarán desde niveles básicos hasta especializados.

“Con esta estrategia impulsamos el pensamiento crítico, la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestro estado”, afirmó.

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Durazo Montaño subrayó que esta oferta formativa permitirá a los participantes obtener certificaciones oficiales de Microsoft, fortaleciendo sus oportunidades en el ámbito laboral y académico.

“En Sonora, gobierno, ciudadanía e iniciativa privada trabajaremos de forma coordinada para formar hoy talento que liderará el mañana”, puntualizó.

El programa contempla contenidos enfocados en el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial, una de las habilidades más demandadas a nivel global.

Las autoridades estatales invitaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer fechas y requisitos de inscripción, en una estrategia que busca posicionar a Sonora como referente en innovación tecnológica.