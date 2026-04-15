Manlio Fabio Beltrones plantea suspender segunda elección del Poder Judicial

Ante reporteros, dice el senador Manlio Fabio Beltrones: “Yo creo que, en la parte del Poder Judicial, lo que más le convendría a este país es suspender esta segunda elección y pensar en un método que fortalezca mucho mejor al Poder Judicial, y ese no es el electoral. Se demostró en la última elección, que le llamaron, pues, jocosamente la del acordeón, de qué poca fue la participación y muchas fueron las insatisfacciones por parte de todos sobre los resultados.

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"Creo que habría que pensar mejor la segunda parte de esta renovación del Poder Judicial, y podríamos encontrar alguna regla que le diera más fortaleza técnica y capacidad que la que se logró con la incursión de varios personajes que han dejado mucho que desear; por ejemplo, que todos se sometieran a un examen de oposición previo a la elección. Si hay un examen de oposición, sabemos que son gente capacitada, suficientemente, como para poder ejercer ese cargo y, posteriormente, pensar en una elección; pero primero oposición y después la elección.

"Es que hay fallas enormes en este primer ejercicio, que fue de buena fe y que se hizo en la elección de la primera parte del Poder Judicial, y está a la luz pública que tenemos que repensarlo. Percibe campañas en los ministros, que fueron electos, claro que sí, en los ministros, en los magistrados y en los jueces; está a la luz pública que no están lo suficientemente fortalecidos técnica y profesionalmente como para ejercer ese cargo”.