Hospital General “Tacuba” del ISSSTE estrena un procesador automático de tejidos

Con el objetivo de mejorar la atención a 244 mil 295 derechohabientes adscritos, el Hospital General (HG) “Tacuba” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incorporó un procesador automático de tejidos al servicio del área de patología.

La gestión del dispositivo, utilizado para la preparación de muestras biológicas y el análisis microscópico, se realizó bajo la modalidad de traslado durante el primer trimestre de este año.

Gustavo Adolfo Castro Herrera, director del HG “Tacuba”, indicó que el nuevo equipo permitirá optimizar la precisión en la detección de patologías y agilizar los protocolos de tratamiento para la población derechohabiente con diagnósticos oportunos.

Indudablemente beneficiará mucho las actividades que se desarrollan en este Hospital General en beneficio de nuestros derechohabientes”.

Por su parte, la encargada del Servicio de Anatomía Patológica del HG “Tacuba”, Mari Flor Alejandro López, explicó que anteriormente los materiales biológicos se trasladaban a otras unidades hospitalarias para su estudio, por lo que ahora con la llegada del nuevo procesador habrá una autonomía técnica del servicio que se reflejará en la reducción del tiempo en la entrega de resultados.

Esa es la diferencia que yo noto. La visibilidad aquí es importante que sepan qué es lo que hacemos dentro del servicio y que somos encargados directos de un diagnóstico que puede cambiar totalmente el tratamiento de un paciente, sobre todo los pacientes oncológicos. Creo que en ese sentido se avanza”, explicó la especialista.

Respecto al volumen de trabajo, Mari Flor Alejandro informó que el año pasado, el área de patología registró 4 mil 600 casos quirúrgicos, lo que representa un promedio mensual de entre 300 y 350 muestras que requieren procesamiento especializado.

📰 #COMUNICADO

Cuenta Hospital General “Tacuba” del ISSSTE en Ciudad de México con procesador automático de tejidos.

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jcp