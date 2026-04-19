Atropellan al señor de los elotes; vehículo “se lo llevó” con todo y carrito

Un vendedor de elotes resultó gravemente lesionado tras ser atropellado por un vehículo mientras trasladaba su carrito en calles del municipio de Monterrey, en Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, el reporte se recibió durante la madrugada de este domingo en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en la colonia Industrial.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron al lesionado, identificado como Margarito, de 38 años de edad, quien presentaba fracturas expuestas en ambas extremidades inferiores, tibia y peroné, además de una hemorragia activa.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, el hombre fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

En un inicio, se informó que el conductor del vehículo involucrado había huido; sin embargo, minutos después fue localizado y detenido a aproximadamente 500 metros del lugar por elementos de la Policía de Monterrey.

Las autoridades confirmaron que se trató de un atropello, en el que el automóvil impactó al hombre mientras caminaba por la zona empujando su carrito de elotes.

Volcadura deja 2 lesionados en Carretera Nacional

Un accidente vial tipo volcadura que se registró la mañana de este domingo en la colonia Las Jaras, al sur de Monterrey, dejó como saldo dos personas lesionadas, lo cual provocó el cierre de uno de los carriles en la Carretera Nacional, en Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, el reporte fue recibido a las 07:26 horas, por lo que, los elementos se movilizaron al cruce del Antiguo Camino a Villa de Santiago y Cerrada de los Granjeros. A su arribo, confirmaron la volcadura de una camioneta.

En el percance participó una camioneta Renault Duster, cuyos ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo al momento de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Los lesionados fueron identificados como Giancarlo, de 31 años, quien presentó laceraciones en las falanges de la mano izquierda y una lesión en la región frontal del cráneo; así como Nancy, de 27 años, con dolor en la rótula derecha y lesiones en el lado derecho del rostro.

Ambos fueron valorados en el lugar por paramédicos y posteriormente se informó que serían trasladados por una unidad de Protección Civil Santiago a un hospital de la localidad para su atención médica.

En el sitio también participaron elementos de Movilidad Monterrey y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMUR).

Finalmente, la corporación de rescate municipal no dio a conocer las causas del accidente.

jcp