Mezcla de agua dulce con salada mató a miles de peces en Tamaulipas y Veracruz

La mortandad de peces registrada en el estero El Camalote, en la franja que conecta el sur de Tamaulipas con el norte de Veracruz, encendió alertas entre pescadores y autoridades locales por el impacto ambiental y económico que dejó a su paso.

En la zona, donde convergen un sistema lagunar de agua dulce y otro de agua salada, habitantes reportaron desde el fin de semana la presencia de grandes cantidades de peces muertos flotando en la superficie y acumulándose en las orillas, lo que afectó actividades de pesca ribereña y generó preocupación por la posible contaminación del cuerpo de agua.

Ante la emergencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que personal del organismo acudió desde el primer momento para atender la contingencia y verificar las condiciones del sistema lagunar.

De acuerdo con su versión, al llegar al sitio se identificó que una de las compuertas que regula el flujo entre el estero El Camalote y la laguna de La Costa se encontraba abierta, lo que habría permitido la mezcla de agua dulce con agua salada y alterado de manera abrupta el equilibrio del ecosistema. Esa intrusión salina, sostiene la dependencia, provocó la muerte masiva de peces al modificar parámetros críticos para la fauna acuática.

Conagua aseguró que ya restableció el funcionamiento de la compuerta y que se tomaron muestras para evaluar la calidad del agua.

Según los primeros resultados difundidos por la Comisión Nacional del Agua, no se detectó presencia de hidrocarburos, un punto que buscó aclarar ante la sensibilidad de la región a incidentes industriales y la sospecha recurrente de comunidades que han enfrentado episodios previos de contaminación.

El @GobiernoMX a través de la #Conagua atiende de manera inmediata la contingencia por mortandad de peces en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.



Trabajamos para restablecer el equilibrio del ecosistema y dar seguimiento permanente.



Más información: https://t.co/8msaSeSSgl — Conagua (@conagua_mx) April 19, 2026

la Comisión Nacional del Agua añadió que mantiene una investigación abierta para determinar las causas de la apertura de la compuerta y deslindar responsabilidades, sin precisar si se trató de una falla mecánica, un acto deliberado o una omisión operativa.

Mientras continúan los trabajos de limpieza para retirar los peces muertos y restablecer las condiciones naturales del estero, autoridades estatales y municipales realizan labores de vigilancia y monitoreo permanente.

Sin embargo, pescadores y habitantes de la zona han señalado que la mortandad representa un golpe directo a su actividad económica y que esperan claridad sobre el origen del incidente, así como medidas de mitigación y prevención para evitar que episodios similares se repitan en un sistema lagunar que ya arrastra un historial de alteraciones por manejo irregular del flujo de agua.

Miles de peces muertos entre Tamaulipas y Veracruz Foto: Especial

jcp