Hacen entrevistas para relevo en el INE, en medio de críticas

En medio de críticas y reclamos sin precedentes en la definición de los integrantes del árbitro electoral, avanzaron este martes las entrevistas a 34 de los 100 aspirantes que participarán en esta fase de la competencia por las tres vacantes del Consejo General.

Mientras en la Cámara de Diputados se realizaban las comparecencias de quienes el Comité Técnico de Evaluación consideró idóneos para los cargos, subió de tono el cuestionamiento de especialistas electorales y participantes que quedaron fuera como María del Carmen Alanís, ex presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Cada entrevista durará en promedio unos 12 minutos ante los impugnados evaluadores, debido a la falta de transparencia en los mecanismos de depuración de la lista de los candidatos, 50 mujeres y 50 hombres,que fueron calendarizados para los días martes, miércoles y jueves.

“Es triste darnos cuenta de cómo se está diluyendo nuestra democracia. Decidí participar en la convocatoria, con la convicción y certeza de que podía aportar. No haber llegado a la fase de entrevistas, deja cuando menos una pregunta: ¿qué perfiles están priorizando en un momento tan delicado para México y para la democracia?”, cuestionó la ex presidenta del Tribunal Electoral.

“Hoy el reto no es solo organizar elecciones, sino garantizar su integridad en contextos de inseguridad y presión política. Eso exige experiencia inmediata, no curvas de aprendizaje. Si me reprueban en la valoración curricular e idoneidad, después de 40 años de experiencia en las instituciones electorales, ¿qué podemos esperar? El reto no es personal, era institucional. Yo seguiré trabajando en la dirección de defender nuestra democracia, desde donde sea”, compartió la ex magistrada Alanis.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, calificó el proceso como “una tremenda farsa” y recordó que, en otras ocasiones, fue el CENEVAL, pero ahora se desconoce de quién se auxilia el Comité.

“No hay transparencia, no hay certeza, estamos ante la colonización total del INE y hay una desconfianza sobre la evaluación: ¿quién la puso, quién custodió los instrumentos, quién los elaboró?”, preguntó el único jefe de las seis bancadas que votó en contra de las bases del proceso.

El diputado Moreira exigió que se transparenten los exámenes y que, si ello no es posible, “que se repitiera esa evaluación y que fuera un órgano autónomo el que lo pusiera”.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al reclamar certeza y transparencia en el proceso, a fin de garantizar que quienes sean electos no estén marcados por la duda ni la desconfianza.

Dijo la parlamentaria del PAN que se trata de cargos de Estado que representan a todos los mexicanos. “Hay que definir con claridad por qué perfiles con alta experiencia —presidentas de tribunales, presidentes de consejos electorales, magistrados, personas con décadas de trabajo en materia electoral—, increíblemente, no están en la siguiente etapa”, puntualizó.