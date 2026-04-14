Otra víctima del derrame: Tortuga muere por ingesta y exposición a hidrocarburos

Una necropsia practicada a una tortuga verde (Chelonia mydas) confirmó niveles extraordinariamente altos de intoxicación por hidrocarburos en diversos órganos; un hallazgo que especialistas vinculan directamente con los derrames que persisten en las playas del sur de Veracruz.

El ejemplar fue localizado en la zona costera del ejido Guillermo Prieto, en el municipio de Coatzacoalcos, por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y entregado al médico veterinario zootecnista Jaime Takami Ortega, encargado de realizar el estudio.

El análisis clínico determinó que el quelonio —una especie protegida y amenazada por la presión industrial en el Golfo de México— murió por ingesta y exposición directa a compuestos derivados del petróleo.

Durante el procedimiento, Takami documentó manchas negruzcas en el tracto intestinal, el hígado y otros órganos vitales, evidencia de que los contaminantes penetraron de manera letal en el organismo.

El especialista describió el caso como uno de los episodios más agresivos registrados en la región. “Es la intoxicación por hidrocarburo más fuerte que he visto; los intestinos estaban negros por dentro y el hígado desecho”, señaló tras la intervención realizada el sábado.

El reporte técnico concluye que la estructura interna del animal estaba completamente destruida por el crudo, descartando señales de lesiones físicas que sugirieran otra causa de muerte. Aunque existen antecedentes de fauna marina afectada por colisiones o redes —como ha ocurrido con los manatíes—, Takami subrayó que este deceso es atribuible a la contaminación al cien por ciento, dada la magnitud y distribución del daño.

Este incidente se suma a la creciente lista de fauna afectada por los pasivos ambientales y derrames industriales en el litoral veracruzano. En esta zona, comunidades costeras y organizaciones civiles han denunciado afectaciones recurrentes no solo a tortugas, sino también a aves, peces y mamíferos marinos.

De acuerdo con ambientalistas, la fuga de hidrocarburos se convirtió en un problema crónico y los impactos sobre la biodiversidad exigen una intervención institucional inmediata.

Hidrocarburos recolectados se convertirán en asfalto

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los reflejos de hidrocarburo que se han recolectado en las costas del Golfo de México serán empleados para la producción de asfalto.

En un mensaje enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum por Pemex durante la rueda de prensa matutina, se estableció que el hidrocarburo sí puede ser reciclado.

Pemex Informa: Los residuos recolectados en el Golfo de México son enviados a 3 plantas de tratamiento en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se tratan, reutilizan, por ejemplo, en la producción de asfalto”, leyó la presidenta Sheinbaum de una tarjeta que le fue entregada por parte de su equipo de comunicación.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo ha afectado a costas de Veracruz y Tamaulipas, principalmente, aunque también se ha registrado el recale de material en Tabasco y Campeche.

El origen del hidrocarburo no ha sido aclarado en su totalidad, y a la fecha se han manejado las versiones de que se trata del derrame desde un buque hasta base han sido emanaciones naturales de ese material.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo ha afectado a costas de Veracruz y Tamaulipas, principalmente, aunque también se ha registrado el recale de material en Tabasco y Campeche. Foto: Cuartoscuro

jcp