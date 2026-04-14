Comienza el Imagen Insurance Summit 2026 enfocado en seguros en México

Este miércoles, 15 de abril arranca la segunda edición del Imagen Insurance Summit 2026, dedicada al futuro del sector asegurador y la importancia de contar con una Póliza de Seguros, de la mano de expertos nacionales e internacionales.

La primera de tres mesas de Imagen Insurance Summit 2026 se podrá seguir a través de Imagen Multicast, 3.4 de televisión abierta; así como por los canales digitales de Excélsior, en punto de las 20:30 horas.

La segunda mesa de análisis del sector asegurador se llevará a cabo la próxima semana, mientras que el tercer y último panel de expertos se realizará el próximo miércoles, 29 de abril.

Serán semanas de difusión sobre el mundo de los seguros en México, así como las regulaciones con las que cuentan actualmente; y todo el contenido se podrá seguir por Imagen Multicast.