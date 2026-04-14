Gobernador Durazo consolida la transformación del noroeste de Sonora con inversión en educación, vivienda y medio ambiente

El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó una agenda de transformación para el noroeste de Sonora con el arranque de la construcción de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar en el municipio de Altar, la entrega de 600 escrituras a familias de Caborca, y la supervisión de una obra ambiental histórica en el mismo municipio.

El gobernador colocó en Altar la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar, un proyecto que, aseguró, fortalecerá la educación superior en municipios como Trincheras, Pitiquito, Caborca, Oquitoa, Átil, Tubutama, Sáric y Altar.

La inversión total autorizada para este proyecto es de 30 millones de pesos, más 5 millones adicionales para nómina. La primera etapa del edificio abarca 900 metros cuadrados con laboratorios especializados en áreas como Mecatrónica, Energías Renovables, Minas, Logística, Agricultura Sustentable Protegida, Paramédico y Mercadotecnia. Se espera que esta extensión tenga una capacidad inicial para atender de 300 a 450 alumnos, lo que ampliará oportunidades y reducirá la migración estudiantil.

Adicionalmente, el gobernador encabezó el arranque de obra para la rehabilitación de canchas multifuncionales y la cancha de futbol con pasto sintético en la unidad deportiva “Manuel Maquio Clouthier” en Altar, con el fin de fortalecer espacios públicos y contribuir al bienestar social y la formación integral de los jóvenes.

En su gira de trabajo, el mandatario estatal entregó 600 escrituras de lotes habitacionales a familias de las colonias Palo Verde, Juan Chait I y Juan Chait II de Caborca.

Y a partir de que cancelamos el cobro de esos 9 mil 600 pesos empezaron a fluir los procesos para la entrega de escrituras. Porque la gente como ustedes ya no tiene que pagar ni un quinto", subrayó el mandatario.

Como parte de su compromiso con el desarrollo sustentable, el gobernador también supervisó la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Caborca, una obra estratégica con una inversión total de 180 millones de pesos. Este proyecto sustituirá el depósito de residuos a cielo abierto y permitirá cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003 mediante un modelo moderno de manejo integral de los desechos.

El proyecto contempla componentes de alta tecnología, incluyendo una planta separadora, una planta de gasificación y una planta de pirólisis con capacidad de tratamiento de cinco toneladas diarias de neumáticos. Se prevé que la planta recupere materiales reciclables, produzca aceite pirolítico y reduzca significativamente el volumen de residuos destinados a disposición final, generando beneficios ambientales, financieros y de salud pública.