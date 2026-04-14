¡Como "Spiderman"! Detienen a hombre tras intensa persecución en techos de Pachuca

Un hombre fue detenido tras una persecución que se desarrolló sobre azoteas en la colonia Parque de Poblamiento, de Pachuca, luego de que presuntamente ingresara a un domicilio sin autorización e intentara evadir a la policía.

De acuerdo con información de seguridad pública, los hechos ocurrieron en la calle Chapulhuacán, donde vecinos reportaron la presencia de un individuo al interior de una vivienda ajena. Al arribar al lugar, los elementos policiales intentaron intervenir, momento en el que el sujeto se encerró en el inmueble.

Posteriormente, al intentar evitar su detención, el hombre salió hacia la azotea y comenzó a desplazarse por los techos de viviendas contiguas, lo que derivó en un operativo de seguimiento por parte de los agentes.

Los elementos de seguridad implementaron un despliegue en la zona y utilizaron equipo para acceder a las azoteas, logrando darle alcance tras varios minutos de persecución.

El sujeto fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.