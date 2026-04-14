Ana Luisa se debate entre la vida y la muerte, fue agredida por su pareja

Ana Luisa, de 27 años, se encuentra en terapia intensiva tras ser brutalmente agredida por su pareja con un machete en el interior de su vivienda ubicada en la comunidad El Manguito del municipio de Cintalapa, Chiapas.

El agresor le amputó las dos manos y le provocó heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

María Alejandra, madre de Ana Luisa, indicó que el agresor responde el nombre de Pablo y ya se había separado de su hija.

Pero también contaba con una orden de restricción, la cual nunca respetó y siempre llegaba a la vivienda donde se encontraba la víctima.

Actualmente Pablo se encuentra prófugo de la justicia, por lo cual la Fiscalía General del estado de Chiapas emitió una ficha con la fotografía del agresor, en la cual advierte a la población que es buscado para su pronta localización por agredir brutalmente a su pareja sentimental con un arma blanca tipo machete.

Las autoridades buscan a Pablo Foto: Especial

Sentencia a sujeto a 66 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa

La Fiscalía de Chiapas obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Alexander “N” como responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos el 4 de julio de 2025 en el ejido Jericó, municipio de Palenque.

En audiencia de juicio oral, el Juez de Catazajá sentenció al acusado a una pena de 66 años y ocho meses de prisión, así como una multa de 3 mil UMA, sin concederle ningún beneficio.

De igual forma, al imputado se le condenó al pago de la reparación de los daños, dejando a salvo los derechos de la víctima, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y en tanto dure el proceso quedará recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17, El Bambú.

JCS