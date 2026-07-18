Gusano barrenador se expande a 28 estados; urge reforzar contención: GCMA

El gusano barrenador ya registra casos positivos en 28 estados del país y su expansión mantiene bajo presión al sector ganadero mexicano, que acumula pérdidas estimadas entre 400 y 500 millones de dólares debido al cierre de la frontera para la exportación de ganado en pie, advirtió Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el especialista explicó que la plaga continúa avanzando tanto en México como en Estados Unidos. Señaló que Chihuahua confirmó recientemente su primer caso positivo, mientras que en territorio estadunidense ya se detectaron 38 casos en Texas y uno en Nuevo México. Precisó que únicamente Sonora permanece libre de la plaga entre los estados exportadores de ganado, mientras que Sinaloa y las dos Baja California tampoco han reportado contagios.

Gusano barrenador Foto: Especial

"Ya hay casos positivos en 28 estados, pero también en Estados Unidos. En Texas hay 38 y uno en Nuevo México."

Contención dependerá de la producción de moscas estériles

Anaya sostuvo que la erradicación del gusano barrenador dependerá de incrementar la producción de moscas estériles, estrategia utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

Indicó que la planta ubicada en Metapa comenzará operaciones para dispersar moscas estériles en el norte del país, aunque señaló que la instalación de mayor capacidad, ubicada en Estados Unidos, no estará lista sino hasta mediados del próximo año y producirá alrededor de 300 millones de moscas estériles.

"La única manera de eliminar la plaga del gusano barrenador va a llevar tiempo y se requiere la producción ya de las tres plantas, del orden de 500 millones de moscas."

Añadió que mientras esa infraestructura alcanza su capacidad total, las autoridades deberán concentrarse en contener la propagación del insecto y evitar que continúen aumentando los casos.

Autoridades de EU alertaron que la plaga continúa por los cruces ilegales. Foto: Especial.

Recordó que países como Brasil, Argentina y Paraguay mantienen programas permanentes para administrar la presencia del gusano barrenador, aunque la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos busca su erradicación. Exportadores de ganado enfrentan pérdidas millonarias

El director del GCMA explicó que el cierre de la frontera ha afectado principalmente a los productores dedicados a exportar becerros hacia Estados Unidos.

Señaló que vender ganado en pie al mercado estadounidense representa un mejor ingreso para los productores debido a la diferencia de precios respecto al mercado nacional.

"La pérdida que ha tenido desde el cierre ha impactado al ganadero exportador... entre 400 y 500 millones de dólares."

Precisó que un becerro exportado puede alcanzar un precio cercano a mil 200 dólares, mientras que su comercialización en México representa un menor ingreso para el productor. Exportaciones de carne compensan parcialmente el impacto

Excélsior

Anaya explicó que la capacidad de adaptación del sector permitió redirigir parte del ganado que no pudo exportarse hacia la producción de carne.

Indicó que al cierre de junio las exportaciones mexicanas de carne crecieron 24 por ciento en volumen y 49 por ciento en valor, impulsadas por los altos precios registrados en Estados Unidos.

"La resiliencia que tiene el sector ganadero, engordador y empacador ha hecho que ese ganado que se ha quedado se traduzca en carne."

No obstante, señaló que los ganaderos exportadores continúan enfrentando pérdidas porque su principal mercado sigue restringido para el envío de animales vivos. La plaga no compromete la calidad de la carne

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

Durante la entrevista, Anaya aclaró que el gusano barrenador no representa un riesgo para la calidad sanitaria de la carne destinada al consumo.

Explicó que el insecto deposita sus huevecillos únicamente en heridas abiertas de animales o personas, donde las larvas consumen tejido vivo si no reciben tratamiento.

"No causa problemas en la calidad y la sanidad de la carne que consumimos."

Añadió que también se han registrado casos en humanos y mascotas, por lo que llamó a atender oportunamente cualquier lesión para evitar complicaciones.

"No es una enfermedad sino una plaga que se puede contener y se puede erradicar." Balanza agroalimentaria muestra recuperación, pero persisten presiones

Respecto al comercio exterior, Anaya informó que la balanza agroalimentaria registró un crecimiento de 0.6 por ciento entre enero y mayo, impulsada principalmente por las exportaciones de tequila y carne de res.

Sin embargo, señaló que el resultado todavía se mantiene por debajo de los niveles observados en 2024 debido al impacto del cierre de la frontera para el ganado en pie. Aguacate y berris reducen su valor de exportación

Casos de Gusano Barrenador del Ganado Senasica

El especialista indicó que productos como el aguacate y las berris enfrentan una disminución en su valor de exportación por una mayor oferta internacional y el aumento de la competencia.

Explicó que el aguacate registra una caída de 23 por ciento en valor, mientras que la fresa redujo significativamente su precio de exportación debido a la abundancia de producto disponible en el mercado.

"Hay mayor volumen y eso ha sido que se tenga mayor oferta y, de acuerdo con la oferta y la demanda, el valor se ha venido disminuyendo."

Añadió que el tipo de cambio también ha reducido la competitividad de algunos exportadores, ya que reciben menos pesos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales. GCMA plantea diversificar mercados

Anaya sostuvo que el sector agroalimentario requiere ampliar sus mercados de exportación para reducir la dependencia de Estados Unidos, destino que concentra alrededor del 90 por ciento de las ventas mexicanas.

Asimismo, consideró necesario fortalecer la infraestructura logística y las estrategias de promoción internacional para abrir nuevos mercados y mejorar el posicionamiento de los productos mexicanos en el exterior.