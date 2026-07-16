Solo cuatro estados del país están libres de gusano barrenador: BC, BCS, Sinaloa y Sonora

Chihuahua se convirtió en la entidad número 28 de la República Mexicana en registrar casos de miasis por gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), por lo que sólo quedan libres de la plaga cuatro estados: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La gusanera se detectó en la herida del ombligo de un becerro de ocho días de nacido en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, cerca de la frontera con Durango, por lo que se activaron inspecciones, tratamientos preventivos y revisiones de ganado en un radio de 40 kilómetros a la redonda.

Chihuahua es el principal estado exportador de ganado bovino en pie de México hacia Estados Unidos, cuyas fronteras se encuentran actualmente cerradas por el regreso de la plaga.

Históricamente, la entidad aporta casi la mitad del total de becerros que cruzan al otro lado, consolidando la ganadería como uno de los pilares más importantes de su economía.

De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en total hay 33 mil 759 casos acumulados y dos mil 021 casos activos en territorio nacional.

Las entidades más afectadas por casos activos de gusano barrenador del ganado son: Yucatán (128), Puebla (166), Oaxaca (130), San Luis Potosí (128), Quintana Roo (120), Hidalgo (116), Tamaulipas (111), Chiapas (108), Nayarit (108), Guanajuato (106), Veracruz (105), Querétaro (101), Nuevo León (97), Zacatecas (80), Jalisco (77), Coahuila (48), Morelos (42), y Durango (38).

CDMX

En la Ciudad de México, los casos acumulados suman 28 en 10 de las 16 alcaldías: Milpa Alta (7), Tlalpan (6), Xochimilco (6), Coyoacán (2), Iztapalapa (2), Álvaro Obregón (1), Benito Juárez (1), Gustavo A. Madero (1), Miguel Hidalgo (1), y Tláhuac (1).

Mientras que los seis casos activos se encuentran en Milpa Alta (2), Xochimilco (2), Benito Juárez (1), y Coyoacán (1).

La miasis en la CDMX se ha presentado en perros, vacas, borregos y tres humanos, de acuerdo al Boletín Epidemiológico, correspondiente a la semana 26, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA).

Vida Silvestre

En total, existen reportes de 23 casos acumulados de animales de vida silvestre con miasis por gusano barrenador del ganado, desde que volvió la plaga en noviembre de 2024, y dos casos activos en Veracruz y Yucatán.

Según el Senasica, los ejemplares bajo cuidado profesional o en vida libre con el parásito han aparecido en Yucatán (5), Veracruz (5), Guanajuato (2), Jalisco (2), Campeche (2), Chiapas (2), San Luis Potosí (2), Nuevo León (1), Quintana Roo (1), y Tabasco (1).

Entre los animales afectados se encuentra una aguililla caminera, búfalo de agua, paloma común, ciervo rojo, mono saraguato (muerto), venado cola blanca, tapir, buey tártaro y un oso negro.

En la actualización, seguramente vendrá un nuevo caso reportado recientemente por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL), de una ardilla con gusanera en una herida fresca en su cabeza.

"Como parte del protocolo de vigilancia epidemiológica, se realizó la colecta de larvas, que posteriormente se trasladaron al Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria (COES), para su identificación y verificar la presencia del Gusano Barrenador del Ganado", destacó.

PVSNL subrayó que mantiene activas sus labores de monitoreo para la conservación de la fauna silvestre de la entidad.