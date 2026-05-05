Liberan moscas estériles para contener gusano barrenador en Coahuila

Para contener la propagación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) se inició la liberación de moscas estériles en la Región Centro, donde se detectó el primer caso en Coahuila.

Esta medida es aplicada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), con el objetivo de implementar estrategias efectivas para reducir la reproducción del insecto y frenar el incremento de casos.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del estado informó que la liberación de moscas estériles es una técnica probada que contribuye a disminuir la población de la mosca transmisora, creando un cerco sanitario que protege al ganado en las zonas de riesgo.

Este martes se llevó a cabo una reunión informativa con la Unión Ganadera Regional, asociaciones ganaderas locales de la Región Centro, así como con directores de Desarrollo Rural, personal de SENASICA y la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Durante este encuentro se explico a detalle el esquema técnico de trabajo, que contempla la división del territorio en cuadrantes para la liberación estratégica de moscas estériles en los próximos días, con el fin de maximizar la efectividad del programa.

Estas acciones representan una medida clave y una noticia alentadora para la región y para todo el estado, al fortalecer los esfuerzos para contener y reducir los casos positivos de gusano barrenador, protegiendo así la sanidad animal y la actividad ganadera.