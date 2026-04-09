Golpe de calor cobra primeras dos víctimas en el país

La temporada de calor que oficialmente inició en este mes de abril, ya cobró dos víctimas en el país. La primera se registró en Quintana Roo y la segunda en Baja California, de acuerdo al informe semanal de daños a la salud por temperaturas naturales extremas.

Casos por golpe de calor

En el reporte publicado por la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica número 13 con corte al 8 de abril, la dependencia federal añadió que se han confirmado 112 casos de personas que han recibido atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

Hasta el momento, 18 estados del país han notificado casos y con 32, Jalisco encabezó la lista de las 5 entidades con más pacientes, es decir, con el 28.6 por ciento del total. Le siguieron: Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Michoacán.

Cabe señalar que el golpe de calor y la deshidratación fueron las afecciones más frecuentes con 51 reportes cada uno. A lo cual, se sumaron 10 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.

2025 cerró con 85 muertes debido a las altas temperaturas

Un total de 85 muertes en 19 distintas entidades, fue el saldo que dejó la temporada de calor en 2025; 84 de estas ocurrieron por golpe de calor y una por deshidratación, reportó la Secretaría de Salud.

Sumado a lo anterior, mil 775 personas tuvieron que recibir atención médica debido al impacto de las altas temperaturas. Con 913 reportes, el golpe de calor fue la afección más frecuente.

Ante las altas temperaturas la autoridad sanitaria recomendó lo siguiente:

Mantenerse hidratado y tomar al menos dos litros de agua por día.

Mantenerse hidratado y tomar al menos dos litros de agua por día. Evitar exponerse al sol por tiempos prolongados.

Utilizar ropa ligera.

Lavar las manos antes y después de ir al baño.

Utilizar gorra o sombrero.

Aplicarse protector solar.

Evitar consumir alimentos en la calle.

fdm