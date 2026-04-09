Alertan por lluvias intensas y vientos fuertes en Coahuila

Saltillo, Coahuila. –Debido a una vaguada en altura en interacción con condiciones de inestabilidad atmosférica, se registran lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad, así como rachas de viento en distintas regiones de Coahuila.

La Subsecretaria de Protección Civil de la entidad informó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se estima acumulación de lluvias de 50 a 75 milímetros acompañadas de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras.

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles y anuncios, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Ante este panorama, se exhorta a la población a mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.

La dependencia estatal mantiene monitoreo permanente de las condiciones climatológicas para informar oportunamente a la población.

clm