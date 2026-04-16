Evelyn Salgado y Gabinete de Seguridad Nacional acuerdan reforzar estrategia en Guerrero

En una reunión de trabajo celebrada en Palacio Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para evaluar los operativos vigentes y la coordinación institucional en la entidad.

La mandataria estatal afirmó que la pacificación del estado depende de la constancia operativa y el intercambio de inteligencia con la Federación.

"No bajamos la guardia, con trabajo diario, sin descanso y en estrecha coordinación, se logra la tranquilidad y la paz de Guerrero", dijo durante encuentro con las autoridades federales.

Evelyn Salgado hizo un reconocimiento público a las fuerzas federales por su "entrega y compromiso permanente con Guerrero”. Foto: Especial

En la sesión, se revisaron los indicadores delictivos y la presencia de las Fuerzas Armadas en las distintas regiones del estado. Salgado destacó que la labor conjunta con el Gobierno de México ha sido determinante para obtener indicadores positivos, señalando que "el trabajo en unidad permite avanzar en la ruta de la paz", especialmente en zonas de alta prioridad.

La estrategia presentada por el gobierno estatal no sólo se limita a la vigilancia, sino que busca abordar el origen de la violencia mediante programas sociales y presencia en las comunidades. Al respecto, la gobernadora sostuvo que "la seguridad de los guerrerenses es nuestro mayor compromiso y en esa directriz continuaremos fortaleciendo la estrategia integral que atiende desde las causas hasta la presencia operativa en territorio”.

Finalmente, la mandataria agradeció la intervención de la Sedena, Marina y Guardia Nacional en las tareas de vigilancia y protección ciudadana. Evelyn Salgado hizo un reconocimiento público a las fuerzas federales por su "entrega y compromiso permanente con Guerrero”.