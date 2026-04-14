Distribuye Evelyn Salgado más de 66 mdp para fortalecer el campo en Guerrero
Como parte de los apoyos, se distribuyeron 300 toneladas de maíz a industriales de la masa y la tortilla para contribuir a la estabilización de precios.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dirigió la entrega de apoyos, insumos y equipo al sector agropecuario por más de 66 millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil productores de la entidad.
Durante el evento, la mandataria estatal garantizó el abasto de maíz y la estabilidad en el precio de la masa y la tortilla, con el objetivo de proteger la economía de las familias guerrerenses.
“No puede haber justicia social sin justicia para quienes trabajan la tierra”, afirmó Salgado, al destacar que esta inversión busca fortalecer la producción agrícola mediante la entrega de maquinaria, semilla mejorada e insumos que respondan a las necesidades del campo.
Como parte de los apoyos, se distribuyeron 300 toneladas de maíz a industriales de la masa y la tortilla para contribuir a la estabilización de precios.
Los recursos beneficiarán a productores de regiones como la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Norte, Tierra Caliente, Acapulco y la Sierra.