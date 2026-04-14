Distribuye Evelyn Salgado más de 66 mdp para fortalecer el campo en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dirigió la entrega de apoyos, insumos y equipo al sector agropecuario por más de 66 millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil productores de la entidad.

Evelyn Salgado entrega vales de insumos para la siembra de maíz a productores en Guerrero, como parte de un programa estatal para fortalecer la producción agrícola. Excélsior

Durante el evento, la mandataria estatal garantizó el abasto de maíz y la estabilidad en el precio de la masa y la tortilla, con el objetivo de proteger la economía de las familias guerrerenses.

Evelyn Salgado entrega vale por 300 toneladas de maíz para apoyar la estabilización del precio de la masa y la tortilla en Guerrero, durante evento oficial. Excélsior

“No puede haber justicia social sin justicia para quienes trabajan la tierra”, afirmó Salgado, al destacar que esta inversión busca fortalecer la producción agrícola mediante la entrega de maquinaria, semilla mejorada e insumos que respondan a las necesidades del campo.

Evelyn Salgado entrega un vale para fortalecimiento de proyecto del programa Sembrando Vida a una beneficiaria en Guerrero, como parte de apoyos al sector rural. Excélsior

Como parte de los apoyos, se distribuyeron 300 toneladas de maíz a industriales de la masa y la tortilla para contribuir a la estabilización de precios.

Los recursos beneficiarán a productores de regiones como la Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Norte, Tierra Caliente, Acapulco y la Sierra.