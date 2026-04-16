Deudor alimentario exhibido en marcha del 8M podría ser vinculado a proceso

Se realizó la audiencia inicial del proceso de Juan Judas Tadeo, el hombre que se viralizó por participar en la marcha del 8M con una leyenda "Me calló para que ellas hablen"; y que fue encarado por su expareja, por ser un deudor alimentario.

Este jueves se presentó en el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial Guridi y Alcocer, en Tlaxcala, en donde el abogado de Denisse está solicitando su vinculación a proceso.

Fue audiencia inicial, se suscitó audiencia con el imperio de buscar vincular a proceso a Juan Judas Tadeo, él se presentó el día de hoy, lo cual lo considero plausible por parte del señor; la audiencia del día de hoy se impidió dado que su defensa todavía no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación, se señaló fecha para la próximo 23 de abril a la una de la tarde", explicó César Moreno, abogado de Denisse

Sin embargo, la audiencia no se desarrolló, la juez sólo determinó algunas medidas para que Juan Judas Tadeo no pueda sustraerse del proceso.

No obstante, la autoridad jurisdiccional actuó de una manera plausible también, donde se le hicieron una serie de apercibimientos, una serie de señalamientos para que se evite sustraer de los actos procesales que quedan pendientes", agregó el abogado

La defensa de Denisse confía en que la próxima semana la audiencia pueda desarrollarse para definir su situación legal.

Deudor alimentario fue exhibido en marcha del 8M

Por Carolina Laureles

Durante la marcha del 8 de marzo en Tlaxcala, un hombre identificado como Juan Judas Tadeo, quien participaba en un performance pro feminista, en el que caminaba con el torso descubierto, con mensajes pintados en el cuerpo como “No machismo” y “Me callo para que ellas hablen”, fue exhibido y denunciado por su expareja como deudor alimentario.

Fue en la explanada del Palacio de Gobierno, donde su expareja lo confrontó públicamente y lo acusó de no pagar la pensión de su hijo.

El momento fue grabado por asistentes y difundido en redes sociales, donde rápidamente generó debate.

La mujer no lo acusó de ser un padre ausente, sino de no cumplir con la obligación de pagar la pensión alimenticia, un señalamiento que el propio hombre posteriormente no negó.

De acuerdo con la versión de la expareja, el hijo que tienen en común tiene nueve años y el conflicto legal por la pensión se ha mantenido durante años en tribunales.

"Existe un proceso legal", respondió de Juan Judas Tadeo tras marcha 8M

Tras la viralización del video, Juan Judas Tadeo publicó un mensaje en redes sociales donde reconoció que existe un proceso legal en su contra.

En ese video afirmó que fue demandado en 2022 por el tema de la pensión alimenticia, aunque sostuvo que mantiene contacto con su hijo y que el conflicto con su expareja se originó porque no lograron llegar a un acuerdo.

También expresó que la exposición pública durante la marcha afectó su vida personal y su imagen.

jcp