Globo aerostático aterriza de emergencia en plena zona habitacional

Vecinos de la colonia Los Sabinos, en Montemorelos, Nuevo León, despertaron este jueves con la noticia de que un globo aerostático había aterrizado muy cerca de su casa.

Si bien no existe hasta la hora de publicada esta nota mayor información acerca de este curioso incidente, los primeros reportes indican que no hay personas lesionadas.

Al haber descendido en plena zona habitacional, se cree que el globo aerostático hizo un aterrizaje de emergencia para cuidar la integridad de los paseantes.

Se espera que Protección Civil de Montemorelos atienda esta situación que causó alarma entre los vecinos, quienes por medio de las redes sociales manifestaron que estaban preocupados por las maniobras hechas por el globo.

Muy estrictos, permisos para este tipo de vuelos

A diferencia de lugares como Teotihuacán o León, Guanajuato, donde los incidentes son más frecuentes debido al alto volumen de vuelos turísticos y festivales masivos, en Nuevo León la mayoría de los eventos han sido aterrizajes preventivos o sustos menores.

En años anteriores, se han reportado descensos no planificados en zonas de la Carretera Nacional o cerca de la Presa de la Boca. Generalmente, estos ocurren por cambios repentinos en las ráfagas de viento, lo que obliga a los pilotos a buscar áreas despejadas para bajar antes de que las condiciones empeoren.

Protección Civil de Nuevo León suele ser muy estricto con los permisos para estos vuelos, especialmente por la orografía de la zona (montañas) y los vientos cambiantes. Si estás planeando cubrir esto o realizar un vuelo, es vital verificar que la empresa cuente con:

- Permiso vigente de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

- Seguro de viajero.

- Plan de vuelo notificado a las autoridades locales.

Al haber descendido en plena zona habitacional, se cree que el globo aerostático hizo un aterrizaje de emergencia para cuidar la integridad de los paseantes. Foto: Especial/ ABC Noticias

Globo aerostático se desploma en Edomex

El último día de enero 2026, por el mal estado del clima, un globo aerostático se desplomó sobre una casa y otros dos más aterrizaron de emergencia en los municipios de Teotihuacán y Acolman, Estado de México, sin que se reportaran lesionados.

En Acolman, la dirección de Seguridad Pública municipal informó que en camino Viejo a Pirámides en el ejido San Marcos Nepantla hubo el aterrizaje de un globo aerostático de la empresa Volare, por lo que al arribar al lugar el piloto Carlos Jair Mendoza Hernández de 33 años, refirió que tuvo que aterrizar de forma forzada derivado del clima. En el globo viajaban 10 pasajeros que resultaron ilesos.

En un segundo evento en el mismo municipio en el ejido de San Bartolo, la policía municipal indicó que, realizando recorridos, prevención y disuasión al delito, recibieron el reporte del descenso de un globo aerostático de la misma empresa, en donde el piloto Maurico Abisael Olguin Campos de 30 años de edad, quien mencionó que habían descendido de emergencia por condiciones climatológicas, sin que ninguno de las 8 personas que viajaban a bordo, presentara algún tipo de lesión.

Desplome de globo aerostático en Edomex Especial

jcp