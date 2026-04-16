Choque en la autopista México-Tuxpan deja tres muertos

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en el libramiento Pitula–San Alejo en la autopista México–Tuxpan, dejó un saldo de tres personas fallecidas y un lesionado, informaron autoridades de emergencia de Hidalgo.

El percance se registró en el kilómetro 87, a la altura de la comunidad de Huajomulco, del municipio de Tulancingo, donde un tractocamión de doble remolque se impactó contra dos vehículos compactos.

Reportes preliminares indican que la unidad de carga habría invadido el carril contrario, colisionando con un Chevrolet Chevy y un Nissan Tiida.

Derivado del impacto, dos hombres que viajaban en el Tiida perdieron la vida, al igual que el conductor del otro automóvil.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tulancingo, quienes confirmaron los decesos y brindaron atención a un hombre lesionado, que posteriormente fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la situación del operador del tractocamión.

La zona fue resguardada por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes, lo que provocó afectaciones en la circulación vehicular.

La autopista México-Tuxpan llega directamente al puerto de Tuxpan, Veracruz.

Conecta la Ciudad de México (desde la zona de Indios Verdes) con la costa del Golfo, pasando por Tulancingo, Nuevo Necaxa y Ávila Camacho.

El tramo final une Nuevo Necaxa-Ávila Camacho-Tihuatlán hasta el puerto.

Un tractocamión de doble remolque se impactó contra dos autos compactos Foto: Especial

JCS