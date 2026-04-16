Recibe Senado Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

La senadora Laura Itzel Castillo informó que el Senado recibió el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, enviado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Este es el primer plan operativo en la materia que presenta la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, luego de que tomó posesión del cargo el pasado 3 de diciembre.

Dicho plan engloba las principales acciones que se llevarán a cabo para cumplir con las metas propuestas para una impartición de justicia expedita. El proyecto será presentado de forma pública por Godoy Ramos este viernes en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en el Centro Histórico.

De acuerdo con lo difundido por la propia Fiscalía General, en este plan trianual, su prioridad serán las víctimas a fin de cumplimentar las averiguaciones previas, pues por años han demandado empatía, solidaridad institucional y justicia en sus casos.

A través de sus redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que la recepción del documento será informada al Pleno de la Cámara de Senadores, y remitido a cada legislador y legisladora para su conocimiento.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia, enviado por la Oficina de la Fiscal General, determina las estrategias institucionales, los objetivos, las metas medibles a corto, mediano y largo plazo, así como las prioridades de investigación para la eficiencia y eficacia de la persecución penal.

Para su construcción, detalló la senadora, se tomaron en consideración los análisis de incidencia delictiva, los diagnósticos situacionales, los informes sobre la situación de las personas víctimas del delito.

Asimismo, los informes sobre violaciones a los derechos humanos y las estadísticas oficiales de percepción de la violencia de la ciudadanía, entre otros elementos.

Castillo Juárez precisó en su mensaje que la presentación del documento, por parte de la FGR, da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de la Fiscalía General de la República.