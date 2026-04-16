Episcopado Mexicano defiende autonomía del Papa León XIV ante dichos de Donald Trump

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano ( CEM) defendió la elección de Robert Prevost como el sucesor de San Pedro en la tierra y consideró “imposible” que un presidente pueda tener ingerencia en una designación de esa naturaleza.

La elección de un Papa tiene que ver con la conciencia de cada cardenal y el método para elegirlo es muy claro; de ahí que lo aseverado desde redes sociales por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en cuanto a que León XIV se convirtió en Papa porque “él está en la Casa Blanca” es un trato irrespetuoso que no proviene de un talante democrático, sentenció monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Ciudad de México.

“Es imposible que un presidente en este momento pueda influir en la designación de un Papa, todo está muy bien estipulado para que todo haya sido libremente y desde la conciencia de cada uno de los cardenales que en ese momento votaron; esto son manipulaciones que se hacen (…) los sistemas que tiene la iglesia son muy respetuosos y va la conciencia de cada cardenal. Entonces, estas declaraciones no son de un talante democrático y creo que es irrespetuoso” expresó el líder religioso.

En conferencia de prensa organizada este jueves para dar a conocer las conclusiones de la 120 Asamblea Plenaria del del Episcopado Mexicano tras cuatro días de reflexiones en Casa Lago, el tema de las imágenes creadas con inteligencia artificial en las que Donald Trump se encarna como Jesucristo, también tuvieron un posicionamiento de parte del clero.

Consideraron que ofenden a creyentes y no creyentes al violentar el derecho humano a la libertad religiosa de las personas.

Conferencia del Episcopado Mexicano. Foto: Pável Jurado

En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el presidente del Episcopado Mexicano, monseñor Ramón Castro subrayó que la misión de la iglesia católica es netamente evangelizadora y el propósito es alcanzar el bien común a través del diálogo y la reconciliación, no con discursos vacíos sino con acciones, diciendo no a las armas y luchando contra quienes “medran con el sufrimiento ajeno”.

Acerca de si las tensiones y distanciamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV puedieran escalar en las siguientes semanas por la guerra en el Medio Oriente y el rechazo del Sumo Pontífice de asistir a la ceremonia por el aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos el próximo 4 de julio debido a que en esa fecha estará en la isla italiana de Lampedusa, el secretario general del episcopado mexicano, Héctor Mario Pérez Villarreal deseó que las discrepancias no escalen porque la misión del Papa es la evangelización y no la de un político que esté en campaña.

En cuanto a la negativa de León XIV de asistir a la Casa Blanca el 4 de julio de este año, Pérez Villarreal puntualizó que “el Papa no está para engalanar fiestas” y acude a los lugares en donde más se necesita la labor de la iglesia”.

“Yo creo que el Papa no está para engalanar fiestas, no queremos que venga cada uno de nuestros aniversarios(…) La misión del Papa es anunciar el evangelio y sobretodo anunciarlo ahí donde más se vulneran los valores del evangelio, la dignidad humana (…) ir a Lampedusa es precisamente eso, es evidenciar una herida de la humanidad que no hemos podido cuidar” abundó el secretario general del episcopado.

Dijo que Donald Trump y León XIV tienen misiones diferentes y hay que apostar a que crezca el diálogo y el entendimiento.