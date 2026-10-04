Diputados locales cuestan al erario mexicano 56.3 mdp al día

Mientras la Cámara de Diputados ejerce 17 mil 529 millones de pesos este año para 500 legisladores federales, mantener a los mil 109 diputados locales de los 32 Congresos estatales cuesta a los mexicanos 20 mil 538 millones de pesos, es decir, 56.3 millones de pesos cada día.

El monto, que incluye dietas, nómina, asesores, oficinas, servicios, mantenimiento y operación de los poderes legislativos, supera más de 3 mil millones el presupuesto de San Lázaro, de acuerdo con un ejercicio de Excélsior en los sitios oficiales de los 32 congreso, y datos de transparencia actualizados al último semestre de 2025 y lo que va de 2026.

Sin embargo, en varios casos, los sitios carecen de datos completos para el ejercicio fiscal 2026.

El ausentismo parlamentario volvió a marcar la jornada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Especial

Los legisladores locales son más del doble que los 500 federales, pero cada curul estatal cuesta, en promedio, 18.5 millones de pesos al año; la federal, 35 millones. El costo cambia radicalmente de una entidad a otra.

Los congresos del país que rebasan los mil millones de pesos

El Estado de México, con 75 diputados, tiene el mayor presupuesto legislativo: 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos. Son 31.29 millones por curul al año, unos 85 mil 720 pesos diarios.

Congreso del Estado de México. Especial

Un diputado mexiquense percibe unos 99 mil 965 pesos netos mensuales (149 mil 684 brutos) y un aguinaldo de 299 mil 368 pesos, equivalente a 60 días de dieta.

Le sigue la Ciudad de México, con 66 curules y mil 886 millones 307 mil 510 pesos: 28.58 millones por curul, 78 mil 303 pesos al día. Después, Michoacán, con 40 diputados y mil 309 millones, que tiene el segundo costo por curul más alto del país: 32.7 millones, 89 mil 665 pesos diarios.

Jalisco (38 diputados) ejercerá mil 109 millones: 29.19 millones por curul y una dieta bruta de 112 mil 887 pesos mensuales, además de prestaciones que no se detallan en los sitios oficiales.

Congreso del estado de Jalisco. Especial

En Guerrero (46 diputados, mil 25 millones), la dieta formal ronda los 50 mil pesos, pero con apoyos para gestión social, casas de atención y asistencia legislativa, lo que recibe cada legislador puede llegar a 369 mil 565 pesos al mes.

Los cinco concentran 37% del gasto total: 7 mil 677 millones de pesos.

Los extremos

Baja California destina 871.69 millones de pesos a 25 diputados: 34.87 millones por curul al año, el costo más alto del país.

Cada legislador tiene una remuneración de 84 mil 289 pesos brutos mensuales, alrededor de 64 mil netos, y una bolsa de 300 mil pesos al mes, que incluye hasta 200 mil para operar módulos de atención y entre 50 mil y 75 mil para integrantes de comisiones.

Congreso del estado de Baja California. Especial

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el costo del Congreso bajacaliforniano y lo comparó con el de Colima: “¿A qué se debe tanta diferencia de 34.8 millones a 5.1 millones en Colima?”, cuestionó.

En Colima, los 25 diputados tienen asignados 128 millones 750 mil pesos: 5.15 millones por curul, 14 mil 110 pesos diarios.

Su percepción neta base ronda los 36 mil 392 pesos mensuales, aunque puede aumentar con apoyos por coordinar grupos parlamentarios o presidir comisiones. Los dos Congresos tienen 25 legisladores, pero el bajacaliforniano cuesta casi siete veces más. Yucatán, con 6.2 millones por curul, y Tamaulipas, con 8.6, completan los más baratos.

Dietas múltiplas dinero

En la Cámara de Diputados, el ingreso anual libre de impuestos es de un millón 307 mil 224 pesos, con una dieta de 79 mil pesos mensuales, unos 3 mil 581 pesos al día.

En los estados, la percepción neta reportada va de unos 36 mil pesos en Colima a 144 mil 97 en Guanajuato, donde la percepción bruta se acerca a 200 mil 244 pesos.

San Luis Potosí reporta percepciones anuales de 2 millones 178 mil 180 pesos (181 mil 515 brutos al mes).

En Sinaloa, la dieta bruta es de 140 mil 941 pesos y puede llegar a 223 mil 941 con apoyos y cargos.

En Aguascalientes, dieta y apoyos operativos pueden superar los 250 mil pesos brutos mensuales, y en Querétaro los diputados reciben unos 200 mil pesos mensuales en prerrogativas para casas de enlace y gestión social.

En Nuevo León, además de una dieta superior a 113 mil pesos, hay un bono legislativo de unos 60 mil, 70 mil para posadas, entre 60 mil y 120 mil para festejos como el Día del Niño o de las Madres, y hasta 80 mil para informes y actividades en los distritos. Parte de estos datos corresponde a 2025.

Irregularidades

En Morelos, los 20 diputados representan 637.31 millones de pesos, 31.87 millones por curul.

La información pública no permite conocer el sueldo neto y el conjunto de apoyos de cada legislador: el sitio del Congreso redirige a la plataforma nacional o remite a las “áreas o comisiones correspondientes”.

En noviembre se aprobó ampliar de 20 a 30 el número de diputados desde 2027, por lo que se prevé un aumento del presupuesto.

Reproducir El cuerpo del diputado federal por Morena y exsecretario de Educación del estado, Zenyazen Escobar García, presentaba al menos un impacto de bala.

En Tlaxcala, con 25 diputados y 408.4 millones de pesos, los salarios oscilan entre 111 mil y 145 mil pesos mensuales, según el tabulador corregido el 14 de enero.

Además, cada diputado cuenta con una bolsa de 3 millones 808 mil 512 pesos en “ayudas sociales”: unos 317 mil pesos al mes y 95.2 millones en total, 23% del presupuesto.

No hay desglose de su destino. Puede conocerse el monto, pero no en qué se gasta ni si se ejerció.

En Tamaulipas, la última actualización de percepciones es del cuarto trimestre de 2025, aunque ya se ejerce el presupuesto 2026.

En Tabasco, el aguinaldo estimado de entre 140 mil y 147 mil pesos no aparece claro en transparencia. Su Congreso cuesta 8.68 millones por diputado; con el Órgano Superior de Fiscalización, 11.63.

En Puebla, el presupuesto de 560.8 millones incluye 247 millones de la Auditoría Superior; sólo para el Congreso son 313.8 millones, 7.65 por diputado.