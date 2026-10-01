Hasta 150 diputados de Morena buscan reelegirse; no dejarán su curul

Hasta 150 diputados federales de Morena buscarán la reelección en 2027, pero podrán hacerlo sin dejar su curul ni solicitar licencia, e incluso tendrán la posibilidad de registrarse para competir por dos cargos, confirmó el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

Apenas iniciado el proceso de registro de aspirantes, -del 1 al 4 de octubre- Monreal dijo que tiene conocimiento de que entre 130 y 150 integrantes de su bancada tienen previsto buscar la elección consecutiva, por lo que podrán continuar en sus funciones legislativas mientras participan en el proceso interno de selección de candidaturas.

“Sí se van a poder registrar a ambos cargos, ser presidente, ser diputado, y también no tendrán necesidad de pedir licencia los que soliciten ser inscritos”, precisó Monreal, quien justificó que separar del cargo a tantos legisladores habría complicado aún más el trabajo parlamentario.

“Imagínense, con ese número de solicitudes que se retiraran sería más caótico que la sesión de ayer”, ironizó.

La aclaración se produjo luego de que Morena emitiera la convocatoria para la renovación de la Cámara de Diputados y posteriormente precisara que los legisladores interesados en la reelección no tendrían que separarse de sus funciones.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que los aspirantes deberán someterse a encuestas en sus respectivos distritos y que, a partir de esos resultados, el partido determinará quiénes serán sus candidatos para los comicios de 2027.

“Yo estimo, en un número muy aproximado, hasta ahora estimado por la conversación que he tenido con diputados y diputadas, que tendremos una inscripción de aproximadamente entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir”, detalló.

Se trata, destacó, de la última oportunidad para que los legisladores federales y locales, así como los presidentes municipales, puedan competir por un periodo consecutivo, antes de que entre en vigor la prohibición constitucional de la reelección a partir de 2030.

“Esta será la última ocasión en que se permita la reelección”, subrayó.

Aunque los diputados podrán permanecer en sus curules durante el proceso interno, Monreal advirtió que deberán observar las disposiciones que se emitan para evitar el uso de recursos públicos, bienes o instalaciones gubernamentales en beneficio de sus aspiraciones.

“Va a hacerse todo eso, para no usar ningún tipo de bienes públicos en beneficio de las campañas a las que se van a someter”, advirtió.

El propio coordinador parlamentario descartó, por ahora, registrarse para buscar otro periodo en San Lázaro.

“Yo no me he inscrito”, respondió al ser cuestionado sobre sus propias aspiraciones y dijo que puso su posición a disposición del partido y que será la dirigencia la que decida si continúa en la Cámara de Diputados o regresa a la actividad académica.

“No he decidido hasta que el partido pueda decir si hago falta y, si no, me iré al aula universitaria de manera permanente”, comentó.

Además, Monreal evitó dar por superadas las diferencias entre Morena y el PT, pese a las declaraciones de dirigentes de ambos partidos sobre la continuidad de la alianza.

“No me atrevo a decir que ya pasó la peor crisis”, reconoció, al señalar que todavía están pendientes las negociaciones para definir candidaturas a diputaciones y presidencias municipales.

Aunque expresó su confianza en Alberto Anaya, dirigente petista, admitió que mantener la coalición requerirá “mucha inteligencia, tolerancia y habilidad”.

Y ante la posibilidad de que el PAN y el PRI compitan juntos en Nuevo León, Ricardo Monreal consideró que esta alianza ya es parte de una estrategia política conocida, Sin embargo, afirmó que Morena no debe confiarse ni minimizar a ninguna fuerza política.

“Todos son dignos contendientes. Yo no minimizo a ningún partido”, afirmó.

Por ello, llamó a su partido a recuperar el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía, en lugar de dar por asegurados sus triunfos electorales.