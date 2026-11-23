Alrededor de 100 autos fueron retirados de las calles y en algunos tramos carreteros, luego de haber sido incendiados por integrantes del crimen organizado que buscaban impedir la detención de Fausto Isidro "N", “El Chapo Isidro”, en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, aseguró que estas unidades quedaron abandonadas en las calles, pero todavía permanecen unas 15 que sólo fueron movidas a un costado de la carretera para dar paso provisional a los automovilistas.

Ramírez Montoya aseguró que, a pesar de los daños materiales, no se registraron víctimas colaterales durante el operativo para capturar a “El Chapo Isidro”, pues todas las personas que estaban en las calles alcanzaron a resguardarse.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado ningún tipo de programa para ayudar a quienes perdieron sus vehículos, similar a los apoyos dados a los afectados durante los llamados “Cualiacanazos” de 2019 y 2023. En aquella ocasión, las autoridades entregaron hasta 200 mil pesos por unidad dañada.

Sobre la captura de “El Chapo Isidro”, la alcaldesa aseguró haberse enterado de lo que estaba ocurriendo hasta que inició el operativo, lo que derivó en un enfrentamiento.

En ese momento, pidió a las corporaciones locales auxiliar a las personas que estaban en las calles, para llevarlas a zonas seguras, hasta que concluyeron los enfrentamientos, y hasta que fue posible moverse debido a los bloqueos.

Impactos de bala en una pared

Continúan estragos de la violencia en las calles de Guasave

Pocas fueron las personas que reanudaron sus actividades este lunes 23 de noviembre en el municipio de Guasave luego de la violencia desatada por la captura de “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Los Beltrán Leyva.

En la ciudad se observan paredes dañadas por los impactos de bala y hasta veladoras en los sitios donde perdieron la vida algunas personas la noche del 20 de noviembre.

En la zona del centro, las banquetas lucen prácticamente vacías. Además, se observan tiendas de autoservicio y algunos comercios locales destruidos, la mayoría fueron incendiados en medio del operativo.

Uno de los locales dañados

Para este lunes no hubo una suspensión oficial de clases, pero las escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, decidieron realizar sus clases de manera virtual.

Los padres de familia se negaron a enviar a sus hijos a los planteles, por temor a que ocurrieran más hechos violentos.

Algunas oficinas federales tampoco brindaron servicios, incluyendo la de atención a adultos mayores, que suele estar abaratada por los usuarios.

El temor se debe a que los operativos de las fuerzas federales continúan en la zona, al menos este lunes seguían realizando recorridos e instalando puntos de revisión.

Además, mantienen el resguardo de algunas casas que fueron aseguradas, incluyendo la última guarida de “El Chapo Isidro” en la ciudad de Guasave.

Por la incertidumbre, Canirac anunció la suspensión de su tradicional Expo Gastronómica, programada para esta semana.

A través de un comunicado manifestaron su solidaridad con la población, y su compromiso para no exponer a visitantes y expositores.

Sin embargo, la movilidad aumento un poco comparándola con el fin de semana, y de acuerdo a las autoridades, se espera que en los próximos días pueda restablecerse por completo, iniciando por la reanudación de las clases.