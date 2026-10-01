Reforma aduanera: Avanza ley con más castigos al huachicol

Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una modificación para establecer multas de hasta 100% del valor comercial de la mercancía en caso de huachicol fiscal.

Se trata de una modificación al artículo 185, presentada, junto con otras dos reservas, por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, de Morena.

El legislador defendió la necesidad de fortalecer la vigilancia aduanera y aplicar sanciones económicas más severas para combatir las operaciones ilícitas que afectan la recaudación fiscal.

“Los hidrocarburos y petrolíferos constituyen mercancías de especial relevancia para la economía nacional... su utilización recurrente en esquemas de contrabando y evasión de controles aduaneros hace necesario fortalecer los mecanismos que garanticen su trazabilidad y adecuada supervisión.

“Se trata de cerrar espacios a las irregularidades en el comercio de combustibles” y fortalecer las herramientas de las autoridades para sancionar a quienes incumplan las disposiciones aduaneras, señaló Altamirano.

La iniciativa busca fortalecer la trazabilidad e inspección de hidrocarburos y petrolíferos en las aduanas del país. Foto: X @Mx_Diputados

La propuesta fue respaldada por legisladores de Morena y sus aliados, e incluso de la oposición.

Sin embargo, el panista Federico Döring consideró que todavía hacen falta mecanismos para garantizar la trazabilidad de los combustibles y sancionar a todos los involucrados en el contrabando.

En tanto, Jericó Abramo Masso, del PRI, advirtió que endurecer los controles aduaneros sin reglas suficientemente claras “podría generar retrasos logísticos y sobrecostos para las empresas, particularmente en las industrias automotriz y tecnológica”.

En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, Carol Antonio Altamirano garantizó a la oposición que “se seguirán explorando las propuestas para que podamos castigar de manera severa el tema de huachicol fiscal”.

Se prevé que el dictamen sea llevado al pleno la próxima semana.

Equiparan a su costo multas por huachicol; avanza ley aduanera en comisiones

Con reservas, el decreto de reforma a la Ley Aduanera —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para endurecer los controles contra la subvaluación de mercancías y combatir el huachicol fiscal— fue avalado en comisiones de la Cámara de Diputados.

Una de las reservas aprobadas por unanimidad establece multas de hasta 100% del valor comercial de la mercancía.

Se trata de una modificación al artículo 185, presentada, junto a otras dos reservas, por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena).

Endurecen sanciones por irregularidades aduaneras

El legislador defendió la necesidad de fortalecer la vigilancia aduanera y aplicar sanciones económicas más severas para combatir las operaciones ilícitas que afectan la recaudación fiscal.

“Los hidrocarburos y petrolíferos constituyen mercancías de especial relevancia para la economía nacional, por su valor económico, volumen de operación e incidencia fiscal y productiva (...) su utilización recurrente en esquemas de contrabando y evasión de controles aduaneros hace necesario fortalecer los mecanismos que garanticen su trazabilidad y adecuada supervisión, al mismo tiempo que protejan la hacienda pública y aseguren el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su introducción y extracción del territorio nacional”, expuso.

Con la enmienda, los infractores se harán acreedores a multas de entre 50 y 100% del valor total de la mercancía.

Se trata de cerrar espacios a las irregularidades en el comercio de combustibles” y fortalecer las herramientas de las autoridades para sancionar a quienes incumplan las disposiciones aduaneras, remachó Altamirano.

Oposición respalda reserva y pide trazabilidad

Legisladores oficialistas y aliados, e incluso los propios opositores —del PAN, PRI y MC—, dieron la bienvenida a la reserva.

Sin embargo, el diputado panista Federico Döring advirtió que todavía hacen falta mecanismos para garantizar la trazabilidad de los combustibles y sancionar a todos los involucrados en el contrabando.

“El secretario de Hacienda (Edgar Amador) dijo que esperaba nuestro acompañamiento en las discusiones para mejorar la trazabilidad en el huachicol fiscal. Le dijimos que sí. Y hoy aquí vamos a cumplir. Vamos a votar a favor”, anticipó.

*mcam