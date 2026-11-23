El barbero Moisés “M”, de 25 años, murió la noche del lunes a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio y posterior explosión de su negocio, siniestro que también afectó otros establecimientos comerciales y una vivienda, en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, Tamaulipas.

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando se reportó un incendio en el establecimiento. Al llegar, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia ingresaron al inmueble y rescataron al joven, quien presentaba múltiples quemaduras.

Explosión en una barbería localizada en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, Tamaulipas Foto: Especial

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, donde permaneció bajo atención médica, pero horas después falleció.

Explosión en una barbería localizada en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, Tamaulipas Foto: Especial

De acuerdo con los primeros informes, el fuego también alcanzó un negocio dedicado a la distribución de productos cosméticos, otro local comercial y una vivienda particular, cuyos propietarios sufrieron daños materiales.

Entre las primeras hipótesis sobre el origen del siniestro se encuentra una posible acumulación de gas LP, aunque las autoridades también investigan las circunstancias en las que se produjo la explosión y la propagación del fuego.

Explosión en una barbería localizada en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, Tamaulipas Foto: Especial

De manera extraoficial surgió otra versión relacionada con presuntas amenazas que habría recibido el barbero, aparentemente por conflictos vinculados con el arrendamiento de los locales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Explosión en una barbería localizada en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, Tamaulipas Foto: Especial

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió la noche del lunes a los establecimientos afectados para continuar con las diligencias y establecer las causas del incendio y la explosión.