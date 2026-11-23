La Fiscalía General de la República (FGR) busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y homologar la actuación de los ministerios públicos y de las fiscalías estatales en casos de flagrancia, a fin de agilizar los procedimientos penales y evitar que la “puerta giratoria” deje a presuntos delincuentes en libertad, adelantó la fiscal Ernestina Godoy.

Es un trabajo que estamos haciendo con los 32 fiscales del país, en el espacio que es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en el que hemos venido trabajando reformas, posibles reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, que estamos buscando cerrar en lo posible la puerta giratoria, que tengamos un tema muy claro de la flagrancia de los casos de urgencia”, precisó.

La iniciativa se afinará durante la próxima reunión de los fiscales estatales, en el marco de la sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se llevará a cabo el 4 de diciembre, en la ciudad de Puebla, precisó Godoy Ramos, ante medios de comunicación, tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, para analizar la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata, agregó, “de una serie de puntos muy especiales que permitan la agilización de los procedimientos penales, que ayuden también a los juzgados”.

Dos iniciativas de la FGR llegarán a San Lázaro

Se trata de una de las dos iniciativas que la FGR enviará a la Cámara de Diputados, y que podrían ser abordadas antes del 15 de diciembre, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI legislatura.

La otra iniciativa, precisó la titular de la FGR, busca modificar la Ley interna de la dependencia, “para echar a andar de una vez por todas el servicio profesional de carrera, y emitir un reglamento”, precisó, sin dar mayores detalles.

Monreal analizará las propuestas de Ernestina Godoy

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, afirmó que, una vez que lleguen, en San Lázaro analizarán con detenimiento dichas iniciativas. Afirmó que “Es tan fuerte la propuesta que quiere hacer en materia de flagrancia y de impedir que la puerta giratoria siga provocando impunidades, que hay que verlo”.

Destacó que es importante que esta iniciativa sea acompañada por las 32 fiscalías estatales.

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