El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no dejó a la siguiente administración los archivos históricos de la comisión creada para atender los pasivos laborales de las dependencias estatales, por lo que ahora no existe documentación disponible para conocer cuántos laudos atendió, qué asuntos resolvió ni los resultados concretos de su operación.

Así lo denunció el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, quien ha llevado diversos juicios laborales contra dependencias del Gobierno de Veracruz, varios de ellos concluidos con laudos, y quien desde 2024 emprendió una batalla legal para conocer qué hizo la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo (CIPAPL).

La Comisión fue creada durante la administración de García Jiménez y extinguida en junio de 2024. Antes de desaparecerla, el propio gobierno estatal aseguró que había cumplido sus objetivos, entre ellos disminuir el rezago de juicios laborales, atender y dar seguimiento al pago de laudos y sentencias, además de solucionar controversias mediante mecanismos alternativos.

Sin embargo, los documentos que ahora podrían permitir conocer y comprobar esos resultados no fueron localizados.

La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al responder en cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 429/2024, informó que realizó una búsqueda de expedientes, bases de datos, registros electrónicos y documentación identificada como archivos de la extinta CIPAPL.

Las distintas áreas consultadas respondieron que carecen de esa información.

La Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procesos Administrativos reportó que “no cuenta con registro alguno” de la información; la de Legislación y Consulta señaló que no dispone de antecedentes ni registros, mientras que la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos informó que “no se localizaron expedientes, registros electrónicos o documentación identificada como archivos de la CIPAPL”.

Ante esos resultados, Sefiplan notificó a los promoventes del amparo que existe una “imposibilidad material para entregar la información solicitada”.

La dependencia precisó además que, después de efectuar la búsqueda y revisar la documentación recibida por la administración que comenzó funciones el 1 de diciembre de 2024, “no se localizaron archivos históricos de la extinta CIPAPL” que permitan proporcionar los datos requeridos.

El documento revela otro punto: el acuerdo mediante el cual se extinguió la Comisión no estableció dónde sería resguardada la información que hubiese generado.

Llanes Gil del Ángel, junto con Laura Mónica Sainz Ramírez y Alán Cervantes Domingo, había solicitado desde febrero de 2024 información para determinar cuántos juicios laborales fueron analizados por la CIPAPL, qué pasivos atendió, qué propuestas realizó para reducirlos, cuántos conflictos fueron solucionados mediante conciliación y qué dependencias reportaron sus laudos, requerimientos de pago y embargos.

Ante la negativa gubernamental acudieron al amparo. El Juzgado Primero de Distrito en Veracruz les concedió la protección federal y ordenó que se respondiera respecto de los puntos planteados en su solicitud de información, en los términos establecidos en la sentencia.

El caso adquiere relevancia porque la CIPAPL fue utilizada durante la administración anterior como instancia encargada de atender los pasivos laborales del Poder Ejecutivo, precisamente los derivados, entre otros asuntos, de juicios y laudos que obligaban a dependencias estatales a responder frente a trabajadores.

Ahora, sin los archivos históricos localizados, no es posible conocer a partir de esa documentación cuántos asuntos atendió la Comisión, qué laudos fueron pagados, qué resultados obtuvo o cómo sustentó los logros que el propio gobierno de García Jiménez le atribuyó al momento de extinguirla.