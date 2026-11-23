La Fiscalía General de la República envió al Maestro Luis Andrés Herrera Sosa, director general de Parques y Vida Silvestre del Gobierno en el estado de Nuevo León, una solicitud de información y documentación en relación con la Carpeta de Investigación que inició la Fiscalía Especial para investigar el delito Contra la Biodiversidad, a partir de una denuncia, respecto a que el 12 de noviembre de 2026, personal de una empresa privada contratada por Lorena de la Garza Venecia, realizó labores de fumigación en el Parque Sierra Alta, Monterrey, “provocando la muerte de ejemplares de Mariposa Monarca, la cual es una especie protegida; ello sin contar con autorización de la autoridad competente”.

En el oficio FEIDA-A-EILI-C5-083/2026, con fecha del 20 de noviembre de 2026, la FGR establece que “con fundamento en los artículos 21 у 102 арartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 131 fracciones III y IX, 211 fracción I. inciso a), 215, 217 у 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 4. 6, 34 y 40 fracción XVIII de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5 fracción II, punto с, 221 у 223 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como el Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida silvestre con el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de diciembre de 2005; y en relación con la Carpeta de Investigación al rubro indicada que se inició en esta Fiscalía Especial para investigar el delito Contra la Biodiversidad, previstos y sancionados en el Artículo 420 Fracción V del Código Penal Federal, en su hipótesis de: ‘Al que ilícitamente, dañe algún ejemplar de especies de fauna silvestres terrestres señaladas en la fracción anterior’".

En el oficio, la FGR pide al director general de Parques y Vida Silvestre del Gobierno en el estado de Nuevo León gire sus instrucciones a quien corresponda, para que, “con carácter de URGENTE, en el término de 03 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la recepción del documento se remita a la Representación Social de la Federación" la siguiente información y documentación:

Si cuenta con alguna solicitud previa a los hechos que se investigan de alguna empresa especializada en fumigación, o información de la autorización para alguna otra persona física o jurídica para realizar actos de fumigación en el Parque Sierra Alta, Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León.

Si personal adscrito a la Dirección General de Parques y Vida Silvestre del Gobierno del Estado de Nuevo León, tuvo conocimiento del hecho que se investiga y si llevó a cabo alguna visita de inspección, aportándonos toda la información circunstanciada que coadyuve al esclarecimiento del hecho.

Si la Dirección General de Parques y Vida Silvestre del Gobierno del Estado de Nuevo León, tuvo conocimiento del deceso de ejemplares de la especie Danaus Plexippus conocida como Mariposa Monarcа, о bien del deceso de algunos otros ejemplares de especies de fauna silvestres en algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010, con motivo de la fumigación a que se hace referencia.

Remita copia certificada de toda la información con la que cuente esa Dirección General de Parques y Vida Silvestre, relacionada con los hechos materia de la investigación.

En el texto, la FGR menciona que “en caso de desatender sin causa justificada el presente requerimiento, se les aplicará a los servidores públicos omisos una multa de 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, ello con fundamento en el artículo 104 fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales”.