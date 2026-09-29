Bolaños-Cacho llama a la unidad en la 4T: “Nadie es indispensable pero sí necesario”

En la coalición Morena-Partido Verde-PT "nadie es indispensable", pero "sí necesario" para mantener el avance de la transformación en el país, advirtió el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho.

Ello, al llamar al PT y a quienes quedaron fuera del reparto de las 17 coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación realizado por Morena y sus aliados, a respetar los resultados y “trabajar en unidad” para enfrentar el proceso electoral de 2027.

“Como todo en la vida, nadie es indispensable, pero todos somos necesarios, y más cuando vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país. Necesitamos mantenernos unidos y privilegiar los intereses, primero, de la nación y, después, de los estados, sobre los intereses de las personas”, recalcó.

Además, defendió que fueron las encuestas las que definieron a los coordinadores estatales que eventualmente se convertirán en candidatos a ocupar una de las gubernaturas en juego en 2027.

“Se trata de ganar encuestas, se trata de tener presencia territorial (...)

El PT merece todo mi respeto; tiene cuadros competitivos en todo el país, han sido fundamentales en nuestra coalición, tanto legislativa como política, pero tampoco se trata de darle a un partido o darle a otro”, dijo en entrevista.

POPULARIDAD NO ES IGUAL A CAPACIDAD PARA GOBERNAR

Sin embargo, reconoció que la popularidad no necesariamente garantiza la capacidad para gobernar y dijo que corresponde a Morena y partidos aliados valorar ambos aspectos al momento de elegir a sus candidatos para el proceso electoral de 2027.

“No siempre el más popular es el más capaz, yo coincido contigo”, admitió Bolaños-Cacho, al ser cuestionado sobre la selección de aspirantes con reconocimiento público, pero cuya capacidad para gobernar todavía está por demostrarse.

Reiteró que, a su parecer, “el proceso fue adecuado”.

Y defendió particularmente la designación de la senadora con licencia Jasmine Bugarín, del Partido Verde, como coordinadora en Nayarit, luego de que se cuestionara que hubiera quedado en tercer lugar de las encuestas y que su nombramiento obedeciera a una concesión por cuestiones de género.

Aseguró que las mediciones que conoció colocaban a Bugarín en segundo lugar, únicamente detrás del alcalde de Bahía de Banderas, y por encima de la presidenta municipal de Tepic.

“Las encuestas que yo vi y que tenía el Partido Verde, la senadora Jasmine Bugarín aparecía encabezándolas. Solamente estaba arriba de ella el presidente municipal de Bahía de Banderas, Santana, pero el segundo lugar era la senadora Jasmine Bugarín, con una diferencia amplísima respecto de la alcaldesa de Tepic”, afirmó.

Sin embargo, llamó a esperar a que Morena haga públicos los resultados del ejercicio, como se comprometió la dirigencia de este partido, para conocer las mediciones oficiales y despejar las dudas sobre el proceso.

Además, Bolaños-Cacho rechazó que la designación de Bugarín represente un favoritismo hacia el Partido Verde y sostuvo que, si el PT hubiera presentado perfiles que ganaran las encuestas, no habría existido impedimento para que encabezaran las coordinaciones estatales, independientemente de su filiación partidista.

“Se trata de ganar encuestas, se trata de tener presencia territorial”, insistió.

Por último, ante las inconformidades que dejó el proceso, no solo en el PT, sino dentro de Morena, que apoyaban a algunos de los interesados en obtener una de las 17 coordinaciones estatales, Raúl Bolaños-Cacho llamó a abrir una operación política que permita evitar una fractura en la alianza rumbo a 2027.