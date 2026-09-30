“Pasan lista y se van”: Monreal va contra diputados ausentes

Ante un salón de Plenos prácticamente vacío durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Ricardo Monreal criticó que los legisladores “pasan lista y se van”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se pronunció por establecer un mecanismo para descontar el día a los legisladores que abandonan sus curules durante las sesiones.

“Pasan lista y se van. Hay que ver un mecanismo para que a los que estén ausentes se les descuente el día”, advirtió tras reprobar que los diputados comenzaron a abandonar sus curules iniciada la comparecencia del encargado de la política púbica, quien acudió a explicar el Paquete Económico 2027.

La sesión arrancó con262 legisladores, 12 más de la mitad de los 500 que integran la Cámara Baja,

Molesto por la ausencia de sus compañeros, Monreal calificó la situación como una falta de respeto y una conducta “incivilizada”.

Ante esta situación, adelantó que llevará el tema a la Junta de Coordinación Política para revisar las condiciones de asistencia y permanencia de los diputados durante las sesiones y comparecencias.

La propuesta es que, además del pase de lista al inicio de los trabajos, se establezcan mecanismos para verificar la presencia de los legisladores conforme avance la sesión y, en caso de ausencias injustificadas, aplicar descuentos económicos.

“Hay que revisarlo en la Junta, porque finalmente pasaron lista, pasan lista y se van. Entonces, hay que ver un mecanismo para que, a medida que vaya transcurriendo la audiencia o la sesión, también se pase lista, para que a los que estén ausentes se les descuente el día», explicó.

“Eso es lo más lógico (…) en cualquier trabajo, en cualquier ocupación, si no vas o si vas a pasar lista y te sales, te descuentan el día”, sostuvo.

El coordinador de Morena consideró inadmisible que se convoque a un funcionario federal para rendir cuentas ante los representantes populares y estos no estén presentes para escucharlo.

“No me parece correcto ni civilizado que citemos a comparecer al Pleno a servidores públicos y resulta que los servidores públicos hablan a las curules (…) Para qué exigir que vengan al Pleno si nadie los escucha?, Es una situación que no se puede admitir”, reprochó.

Desde temprana hora, durante la presentación de su nuevo libro “27 para el 27”, Monreal ya había hecho un llamado a los diputados a cumplir con sus obligaciones y acudir a las sesiones.

“No entiendo. Ahorita veo los pasillos llenos de los que nos quieren suceder. Y no entiendo por qué si luchas por ser (diputado). Y cuando eres, no vienes a sesiones”.

Criticó que justifican sus ausencias por una agenda cargada.

“Me dicen algunos, es que tengo una comida con un secretario y no, no lo principal es venir a sesiones. Yo aquí vivo prácticamente hasta sábados y domingos”, expresó.

Monreal subrayó que la comparecencia de Édgar Amador no era un trámite menor, pues el funcionario es el responsable de la política económica nacional y del paquete presupuestal que la Cámara deberá discutir en los próximos días.

Por ello, consideró especialmente preocupante que los legisladores dejaran prácticamente solo al titular de Hacienda durante su exposición.

“Me da tristeza, más que pena ajena, mucha tristeza, de ver los Plenos con la comparecencia de uno de los hombres más importantes del país, el responsable de la Hacienda y la economía, en una sala vacía”, lamentó.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, también cuestionó la ausencia de legisladores.

“Yo creo que el punto central no es una cuestión de si lo que dice un secretario de Estado es interesante o no, sino que se trata de una obligación republicana”, afirmó.

Lixa reprochó que se pretenda justificar la inasistencia de algunos diputados con el argumento de que las comparecencias carecen de contenido relevante y pidió revisar las cifras de asistencia de cada grupo parlamentario. Afirmó que su bancada permaneció prácticamente durante toda la sesión.

“Si algún coordinador hace ese tipo de declaraciones, volteemos a ver cada uno nuestro tablero y saquemos las proporciones de las ausencias que tiene cada grupo parlamentario. Me parece que ahí está la mayoría", concluyó.