Diálogo y trabajo conjunto, ofrece gobernadora de Chihuahua al gobierno federal

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, ofreció mayor coordinación con la Federación en materia de seguridad, pues es indeclinable el trabajo conjunto en la materia.

“Los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”, afirmó la mandataria estatal panista a través de un posicionamiento oficial.

Lo anterior, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a respetar el orden constitucional respecto a la operación de agentes extranjeros en el país, tras el accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses de la CIA, quienes habrían participado junto con elementos de la entidad federativa en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo instruyó al secretario de Seguridad Pública, Omar Garcia Harfuch, contactar a la mandataria estatal para indagar la participación de personal extranjero en tareas operativas dentro de Chihuahua.

“Esa disposición (a una mayor coordinación en materia de seguridad) es indeclinable para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado”, expuso la gobernadora Campos Galván.

La presidenta Sheinbaum dijo que García Harfuch solicitó a la gobernadora de Chihuahua información sobre el operativo de seguridad en el que presuntamente participaron agentes estadunidenses y le reiteró los principios legales que deben observarse en la colaboración con gobiernos extranjeros.

De acuerdo con la mandataria federal, en este caso no se siguieron los procedimientos establecidos constitucionalmente como dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) para la cooperación internacional en materia de seguridad.

Tras las declaraciones de la presidenta, la gobernadora Maru Campos emitió el posicionamiento en el cual subrayó que “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”.

En el documento de la mandataria estatal se añade que “mejorar los canales de comunicación es la ruta para obtener resultados en la región”.

Asimismo, a través de redes sociales, la gobernadora de Chihuahua confirmó que el jueves se reunió en la Ciudad de México con “el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses”.

“En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados para la gente. Por eso seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional.

“La seguridad de nuestras familias seguirá siendo nuestra prioridad”, concluyó Campos Galván.