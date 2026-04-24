Comisión de Disciplina Judicial suspende a 43 por corrupción, acoso sexual y nepotismo

La Comisión de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), suspendió a 43 servidores públicos, como parte de investigaciones administrativas por conductas irregulares que van desde actos de corrupción, nepotismo, acoso laboral, sexual y resoluciones contrarias a la Constitución.

Al término de la Instalación de Visitaduría Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial de la Región Centro-Bajio con sede en Pachuca, Hidalgo, el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, magistrado Rufino H. León Tovar en entrevista con Excélsior, explicó que las suspensiones son medidas cautelares mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Estamos atacando de manera frontal la corrupción. Como se dice coloquialmente, la limpieza empieza por casa”, afirmó.

Entre los casos recientes destacó la suspensión de un juez señalado por favorecer intereses empresariales mediante resoluciones que ordenaban el desbloqueo de cuentas.

De acuerdo con el magistrado León Tovar, el órgano de investigación detectó que la actuación judicial pudo haber estado “direccionada a proteger intereses particulares”, por lo que se determinó separarlo del cargo mientras se esclarecen los hechos.

En otros expedientes, agregó, se indagan conductas de acoso laboral y sexual contra trabajadoras del propio Poder Judicial.

En situaciones donde puede existir afectación a la integridad y dignidad, especialmente de mujeres, el Tribunal suspende de inmediato para evitar que los actos continúen”, advirtió.

León Tovar detalló que, además de las suspensiones, se han impuesto amonestaciones públicas y que, de acreditarse responsabilidades graves, las sanciones pueden llegar a la inhabilitación definitiva.

Precisó que la función del órgano disciplinario no se limita a sancionar, sino a verificar de forma permanente que jueces y magistrados conserven los principios de honestidad, imparcialidad y capacidad técnica que acreditaron al ingresar al cargo.

Una vez que se integran como juzgadores, el tribunal vigila que durante todo el tiempo que ejerzan mantengan los estándares de ética, igualdad y profesionalismo”.

Resaltó que la nueva integración del Poder Judicial exige mayor rigor en la supervisión interna.

No podemos permitir que, además de enfrentar limitaciones presupuestales, la justicia se vea debilitada por conductas contrarias a la ley”.

Concluyó que las investigaciones contra los 43 funcionarios judiciales continúan en curso y, adelantó que en los próximos días podrían darse a conocer más resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos abiertos en distintas entidades del país.

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