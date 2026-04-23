¿Cómo se presta un gobierno a violar la ley? Sheinbaum ante caso de agentes de EU en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no quiere un conflicto con Estados Unidos por la participación de agentes estadunidenses en un operativo en Chihuahua, pero, no puede ser omiso a lo que establece la Constitución.

No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento. Esa es la labor de la Presidenta en todos los campos. Y entonces en el caso del gobierno de Chihuahua, pues tienen que explicar”, argumentó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria consideró que no habrá una afectación en la relación con el gobierno de Estados Unidos, tras el fallecimiento de los agentes en un accidente automovilístico, cuando participaban en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

“No tendría por qué, no tiene por qué, y nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos, lo que queremos es que, si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento”, consideró.

Además la jefa de Estado señaló que la gobernadora de Chihuahua no le tomó la llamada. Cuartoscuro

La jefa de Estado enfatizó que el gobierno de Chihuahua, de la panista Maru Campos, debe explicar cómo fue la colaboración con Estados Unidos y respetar la Ley de Seguridad y la misma Constitución.

La primera presidenta del país consideró que su homólogo del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump no recibe toda la información, pues ella misma ofreció sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos.

No tuvo comunicación con la gobernadora

Sheinbaum Pardo informó que no le contestó la gobernadora de Chihuahua Maru Campos la llamada ante la petición que hizo de un diálogo por la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado.

La presidenta atribuyó la intervención de agentes extranjeros a una decisión del gobierno de Chihuahua. Refirió que no es verdad la declaración de la gobernadora panista sobre el conocimiento de la Defensa Nacional de la participación de agentes extranjeros en el operativo.

Sobre la posibilidad de que sea sustituido el fiscal de Chihuahua, la doctora dijo que es decisión del mismo gobierno de Chihuahua y el Senado. Anunció que solicitó al Consejo de Seguridad girar un comunicado para que las y los gobernadores no soliciten colaboración de agentes extranjeros, en especial de Estados Unidos, en materia de Seguridad. Señaló que está establecido en la Ley de Seguridad y la Constitución.

La jefa de Estado enfatizó que el gobierno de Chihuahua, de la panista Maru Campos, debe explicar cómo fue la colaboración. Cuartoscuro

“Los gobiernos de los estados es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí, eso no es opcional, cumplir con la ley no es opcional. Y la ley de seguridad nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones, es muy clara. Absolutamente clara”, sostuvo.

La jefa del Ejecutivo cuestionó la determinación del gobierno de Chihuahua para permitir la intromisión de agentes extranjeros en tareas de seguridad.

Si la soberanía es inviolable, tampoco es cuestión de interpretación. Entonces, ¿cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso, que a su vez vulnera la soberanía nacional”, cuestionó.

Por último, anunció que este jueves se reuniría el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

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Operará DEA, CIA y FBI en edificio de gobierno

El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, anunció que agentes de la CIA, DEA, FBI, CBP y HSI operarán en colaboración con policías locales, y se les asignó un piso de un edificio construido en Ciudad Juárez para dicho propósito.

El edificio ha sido nombrado La Torre Centinela, donde se ubicarán todas las fuerzas del órden estatales, pero el piso 18 se destinará a las agencias estadounidenses citadas.

Gilberto Loya Chávez, titular de la corporación estatal, informó en un comunicado de prensa que este nivel funcionará como "un búnker de análisis táctico e intercambio de inteligencia en tiempo real para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y el tráfico de armas."

fdm