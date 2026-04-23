Detienen en Argentina a contralmirante líder de red de huachicoleo fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, involucrado en las investigaciones del caso de “huachicol fiscal” fue detenido este jueves en Argentina, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la @FGRMexico, por conducto de Interpol México y la FEMDO; y la @SSPCMexico , a través del Centro Nacional de Inteligencia”, detalló el funcionario en un mensaje en su cuenta de X.

García Harfuch agregó que el mando naval, sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuenta con una ficha roja de interpol, al ser capturado tenía documentación falsa, y su detención se realizó con fines de extradición a México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Presidencia

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol.

Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa. Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina y de UNIPOL en ese país. El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad”, detalló el titular de la SSPC.

El esquema de huachicol fiscal por el que se investiga a Farías Laguna representa una de las mayores fugas de capital para el Estado mexicano.

Mediante la alteración de pedimentos en los puertos de entrada, organizaciones criminales —apoyadas por mandos de alto nivel— logran introducir millones de litros de combustible sin pagar impuestos, compitiendo de manera desleal con Pemex y financiando otras actividades delictivas.

¿Qué es el huachicol fiscal?

A diferencia del robo por toma clandestina, el huachicol fiscal consiste en la importación de combustibles (gasolina y diésel) declarándolos como otros productos químicos o aceites lubricantes para evadir el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).

El impacto: Según el SAT y la Sener, este esquema genera pérdidas anuales superiores a los 500 mil millones de pesos para la hacienda pública.

La red: Requiere la complicidad de altos mandos en aduanas, puertos y personal con capacidad de mando en fuerzas armadas para permitir el paso de buques y pipas sin revisión real.

Esta semana se propinó otro golpe al huachicol, con varias capturas y decomisos. Foto: Especial.

El perfil de Farías Laguna: un mando de confianza

Fernando Farías Laguna no era un elemento menor; su rango de contralmirante lo situaba en la toma de decisiones estratégicas.

Parentesco clave: Su relación como sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, añade un peso político enorme a la detención, pues sugiere que la red de corrupción alcanzó los niveles más altos de confianza en la administración anterior.

Nexos con los petrofactureros: Se le vincula directamente con la red de empresas fachada que simulaban operaciones comerciales para legalizar el combustible de contrabando, un esquema que el gobierno federal ha calificado como "crimen de cuello blanco” con estructura paramilitar.

El operativo: inteligencia naval y cooperación internacional

La detención no fue fortuita, sino el resultado de una cacería de varios meses.

Ficha Roja de Interpol: Su localización en Argentina confirma que el mando naval contaba con una red de apoyo internacional para ocultarse.

La Unidad de Inteligencia Naval: Es relevante destacar que fue la propia Marina quien entregó la información para capturar a uno de sus mandos, lo que se interpreta como un mensaje de "limpieza interna" bajo la gestión de García Harfuch y la actual cúpula naval.