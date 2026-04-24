Anuncia Mario Delgado el inicio de la Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización del INEA

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) llevará a cabo la Primera Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización 2026, la cual representa un esfuerzo más del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que todas y todos los mexicanos ejerzan su derecho a la educación.

Delgado Carrillo comentó que la jornada inicia hoy, 24 de abril, y concluye el próximo 26, y tiene como finalidad impulsar a personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir a inscribirse en los servicios educativos de alfabetización del Instituto.

Expuso que, a través de las 32 entidades federativas del país, se realizarán inscripciones masivas de personas mayores de 15 años interesadas en recibir asesoría para el aprendizaje de la lectura y la escritura, siendo este el nivel inicial de la oferta educativa del INEA, la cual contempla también educación primaria y secundaria para mexicanas y mexicanos que se encuentran en rezago educativo.

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Con esta acción, agregó, se busca sumar al menos 100 mil nuevas incorporaciones de personas educandas a la matrícula de atención a nivel nacional, para que comiencen a recibir servicios educativos.

El titular del INEA, Armando Contreras Castillo, señaló que la Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización se llevará a cabo en distintos puntos de difusión e incorporación que el Instituto habilitará en todo el país, como escuelas, plazas comunitarias y módulos, donde se ofrecerá a las y los interesados la información necesaria para su inscripción a los servicios educativos.

Asimismo, indicó que se dará espacio a la reincorporación de personas educandas que, por alguna razón, no concluyeron su proceso educativo y desean retomarlo. Añadió que en el portal institucional del INEA se podrán consultar los espacios habilitados para la incorporación y que también se dispondrá de una plataforma para el seguimiento de los logros obtenidos durante el desarrollo de la Jornada.

Posteriormente, abundó, las personas que se inscriban a los servicios educativos del INEA recibirán de manera gratuita materiales de estudio y el acompañamiento de personal capacitado durante todo su proceso de alfabetización.

Contreras Castillo destacó que esta estrategia promueve la participación activa de la sociedad, al invitar a las personas a identificar y acompañar a familiares, amistades, vecinas o vecinos mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir, para acercarlos a alguno de los espacios educativos del INEA, en línea con la visión de construir una República Educadora, impulsada por la Presidenta de México, donde la educación sea un esfuerzo compartido y nadie se quede atrás.

La SEP, a través del INEA, busca garantizar el acceso a la educación para las personas jóvenes y adultas en rezago educativo, mediante horarios flexibles, asesorías, acompañamiento y diversas modalidades de estudio, con el propósito de adaptarse a las necesidades de sus educandas y educandos.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número 800 00 60 300 o consultar la siguiente dirección: https://short.do/7luItU