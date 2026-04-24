CNOG repudia y exige justicia por asesinato de dirigente de Mujeres Ganaderas de México

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Tras el asesinato de Lina Alejandra Rodríguez, dirigente de Mujeres Ganaderas de México, en Chihuahua, los integrantes de la CNOG hicieron un llamado a las autoridades a garantizar el Estado de derecho y la justicia en el campo mexicano.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) expresó su total repudio a este feminicidio y exigió el esclarecimiento de los hechos, el castigo de los autores materiales e intelectuales y la reparación del daño a la familia de Lina Alejandra.

Este infame acto ha acaparado los medios; sin embargo, no es un hecho aislado: día a día, ganaderos y ganaderas en todo el país sufren por el abigeato, la extorsión, el acoso, la intimidación y la violencia de grupos delictivos.

Solicitamos al Estado mexicano, en todos sus órdenes de gobierno, fortalecer la coordinación, el manejo de inteligencia y acciones contundentes para alcanzar la pacificación y el retorno a la tranquilidad en ranchos, ejidos, caminos y centros de producción", manifestó.

En un comunicado de prensa, la CNOG, presidida por Homero García de la Llata, externó su solidaridad con los deudos de la dirigente de Mujeres Ganaderas de México y con las productoras y los productores agropecuarios que han sufrido el flagelo de la violencia.

Estas condiciones de inseguridad han propiciado, en muchos casos, el abandono de la actividad ganadera, hecho que pone en riesgo la permanencia de las y los productores en el sector agropecuario y, por consiguiente, la soberanía alimentaria, elemento que, por sí mismo, consideramos es de seguridad nacional.

Los ganaderos merecemos y exigimos SEGURIDAD para seguir produciendo el alimento que México requiere para sus 130 millones de habitantes", manifestó la CNOG.

Según reportes locales, la agresión ocurrió en un negocio en la carretera Cuauhtémoc–La Junta, en Chihuahua, cuando un sujeto ingresó al lugar y atacó con un cuchillo a Lina Alejandra Rodríguez, quien murió en el sitio.