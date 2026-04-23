Investigan operativo en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA

Como se anunció en la Conferencia de Pueblo, este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en la sede de la dependencia, en avenida Constituyentes.

La mandataria estatal estuvo acompañada por el fiscal general de la entidad César Jauregui, y por el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, quienes llegaron a la SSPC aproximadamente a las 11: 00 horas, para retirarse una hora después.

Voceros de la dependencia federal explicaron que la reunión tuvo el carácter de “privada”, por lo que no se emitirá un comunicado sobre los temas abordados en la misma.

Una hora después del encuentro, ni el secretario García Harfuch, ni la gobernadora Campos habían realizado algún pronunciamiento sobre la reunión que sostuvieron este mediodía.

De acuerdo con lo que se explicó en la Conferencia del Pueblo, en la reunión se abordaría el tema del operativo en Chihuahua, que concluyó con el aseguramiento de un laboratorio clandestino, en el que habrían participado cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), del gobierno de Estados Unidos.

La presencia de los agentes se descubrió debido a que en un accidente carretero murieron los agentes de la CIA identificados como Richard Latel Johnson, de 36 años, y John Duty Black, de 44; junto con el director local de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Estatal, Pedro Oseguera, y su escolta, Manuel Méndez.

Tras el encuentro en la SSPC. las camionetas de la comitiva de Campos se retiraron sobre avenida Constituyentes, sin que se hicieran declaraciones