Presunto líder de huachicol fiscal pedirá asilo en Argentina; teme por su vida

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el representante legal del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por el gobierno de México como presunto líder de una red de robo de combustible, señaló que pedirá asilo político en Argentina tras ser detenido ayer en Buenos Aires.

El contralmirante Fernando Farías tenía documentación falsa y su detención se realizó con fines de extradición a México. Foto: Especial.

El abogado defensor, Epigmenio Mendieta, reveló al director de Excélsior que la estrategia legal no solo consistirá en combatir la extradición, sino en solicitar formalmente asilo político ante el gobierno argentino, se argumentará que la vida del mando naval corre peligro si es entregado a las autoridades mexicanas.

El familiar del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, tenía activa una ficha roja por parte de la Interpol, se encontraba en la ciudad de Buenos Aires con un pasaporte guatemalteco falsificado.

Buscan frenar extradición

La defensa del contraalmirante está trabajando para frenar la extradición y, en paralelo, buscar que se le conceda asilo político. Asegura que no es un tema menor, sostienen que su vida está en riesgo y que, por lo mismo, teme ser víctima de un atentado tras haber sacado a la luz información delicada.

Interpol busca al contraalmirante Fernando Farías por red de huachicol fiscal

Su equipo legal argumenta que, además, en México no tendría un juicio justo. Habría un ambiente cargado en su contra desde antes de cualquier sentencia, señalando que tanto en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum como desde la Secretaría de Marina se le ha colocado como culpable ante la opinión pública.

El abogado Epigmenio Mendieta insistió en que su cliente ha sido etiquetado como cabeza de una red de huachicol, cuando dice en realidad fue quien levantó la voz y reportó las irregularidades directamente al entonces titular de Marina, Rafael Ojeda.

También puso sobre la mesa que, a ocho meses de haber arrancado el proceso, la Fiscalía General de la República no ha entregado toda la información necesaria para preparar una defensa sólida. A eso se suma, acusan, que la propia Marina ha limitado el acceso a pruebas clave al clasificarlas como reservadas o de seguridad nacional por varios años.

Reacción desesperada

El contralmirante Fernando Farías fue detenido en Argentina por delitos de contrabando de hidrocarburos. Especial

Sobre el tema del pasaporte guatemalteco falso con el que fue detenido, la defensa no lo niega, pero lo explica como una reacción desesperada ante el miedo de ser localizado. Reconoce que es un delito en Argentina y que tendrá que enfrentarlo allá, pero recalcó que la prioridad en ese momento era proteger su vida.

Por ahora, el contraalmirante se reporta estable y ya en contacto con sus abogados. El proceso en Argentina avanzará bajo un esquema mixto: primero, un juez federal revisará los cargos y la viabilidad legal del caso, y después será el Poder Ejecutivo de ese país quien tome la decisión final sobre su posible extradición.

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