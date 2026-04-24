Ola de calor en México: SMN alerta por temperaturas de hasta 45°C; estos estados son los afectados

El pronóstico del clima de hoy advierte sobre una circulación anticiclónica que mantendrá un ambiente extremadamente caluroso. Conoce qué estados serán los más afectados por el calor, dónde lloverá y cuáles son las recomendaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es la responsable de mantener una intensa onda de calor que afectará directamente a 17 entidades de la República Mexicana.

¿Cuáles serán los estados más afectados por la ola de calor?

Para la tarde de hoy, se espera un incremento significativo en los termómetros, con lo que estos estados serán afectados:

40°C a 45°C

En 15 estados del país se espera que la temperatura ronde de los 40 a los 45ºC:

Sinaloa (centro) Durango (noroeste) San Luis Potosí (centro y sur) Jalisco (oeste y sur) Michoacán (sur y suroeste) Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte y este) Morelos (sur) Tamaulipas (suroeste) Veracruz (centro) Guerrero (noroeste, este y sur) Oaxaca (sur) Campeche (oeste y noroeste) Yucatán (oeste y suroeste)

35°C a 40°C

El SMN pronosticó que la temperatura irá de los 35 a los 40ºC en 12 entidades:

Baja California Sur (sur) Sonora Chihuahua (suroeste) Coahuila Nuevo León (sur) Zacatecas Nayarit (sur) Colima (este) Puebla (norte y suroeste) Chiapas (centro y noreste) Tabasco Quintana Roo

30°C a 35°C

En tanto, en tres entidades se esperan temperaturas de 30 a 35ºC:

Baja California (noreste) Aguascalientes Estado de México (suroeste)

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este pronóstico, el SMN emitió una alerta preventiva para salvaguardar la salud pública, entre las medidas recomienda:

Mantenerse bien hidratados.

Vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el día.

No exponerse tiempos prolongados bajo el Sol.

Brindar especial atención a la niñez, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

Pronóstico de lluvias: ¿Dónde se esperan precipitaciones?

A pesar de la onda de calor, la interacción de una línea seca en el noreste del país, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, provocarán precipitaciones en las siguientes regiones:

Chubascos: Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Frío y vientos fuertes en el país

El contraste climático también se hará presente con un marcado descenso de temperatura en zonas altas y fuertes rachas de viento:

Temperaturas mínimas y heladas

De -5°C a 0°C (con heladas): Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Zonas serranas de Chihuahua y Durango. De 0°C a 5°C (con posibles heladas): Zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Alerta por vientos y tolvaneras

Rachas de 50 a 70 km/h: Nayarit y Jalisco. Viento de componente sur en Veracruz (sur), Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Nayarit y Jalisco. Viento de componente sur en Veracruz (sur), Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Con tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco. (Posibles tolvaneras en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo).

Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco. (Posibles tolvaneras en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo). Rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

vjcm